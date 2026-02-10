CANAL RCN
Colombia Video

12.000 estudiantes menos se matricularon en colegios de Cauca este 2026

En algunos casos, los padres optaron por impedir el regreso a clases de sus hijos, por miedo a los grupos armados con presencia en la región.

Noticias RCN

febrero 10 de 2026
09:13 a. m.
Las clases en colegios del departamento de Cauca en 2026 iniciaron con 12.000 estudiantes menos, en comparación con el número de niños, niñas y adolescentes inscritos en 2025.

De acuerdo con las autoridades educativas, la disminución obedece a la baja en la tasa de natalidad, en el caso de los niños de primer ingreso, pero en menores de otros grados tiene que ver con la situación de orden público y la amenaza de grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

En palabras de la secretaria de Educación del departamento, Sor Inés Larrahondo, “Uno gradúa a un número de estudiantes menor al que se matricula en transición”.

Estudiantes en Cauca están entre la espada y la pared:

En algunos casos, los mismos padres han optado por impedir el regreso a clases de sus hijos, por miedo a que sean reclutados, su institución quede en medio del fuego cruzado o se encuentren con integrantes de los grupos armados o sus minas antipersonal en el camino.

“Además”, explicó el director del Observatorio DD.HH. Indepaz, Leonardo González, “el miedo, las amenazas y los enfrentamientos generan desplazamientos y la suspensión de clases”.

Desde los colegios exigen al Gobierno que encuentre una solución que permita a los menores de edad regresar a clases, protegiendo su derecho a la educación y trayendo esperanza al departamento.

Al menos 100 colegios cerraron el último año por la baja natalidad en Colombia:

Con una tasa de natalidad que, según datos recientes, alcanzó un promedio de 1,1 hijos por mujer, al menos 100 colegios privados se vieron obligados a cerrar en el último año.

Según datos del Ministerio de Educación, el país que, en 2024, registraba 9.589 colegios, pasó a registrar 9.479 en 2025. Una disminución de al menos 119 instituciones educativas de índole privado, que explican también en la acogida de modelos de colegio en casa.

