12.000 estudiantes menos se matricularon en colegios de Cauca este 2026

Las clases en colegios del departamento de Cauca en 2026 iniciaron con 12.000 estudiantes menos, en comparación con el número de niños, niñas y adolescentes inscritos en 2025.

De acuerdo con las autoridades educativas, la disminución obedece a la baja en la tasa de natalidad, en el caso de los niños de primer ingreso, pero en menores de otros grados tiene que ver con la situación de orden público y la amenaza de grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc.

En palabras de la secretaria de Educación del departamento, Sor Inés Larrahondo, “Uno gradúa a un número de estudiantes menor al que se matricula en transición”.

Estudiantes en Cauca están entre la espada y la pared:

En algunos casos, los mismos padres han optado por impedir el regreso a clases de sus hijos, por miedo a que sean reclutados, su institución quede en medio del fuego cruzado o se encuentren con integrantes de los grupos armados o sus minas antipersonal en el camino.

“Además”, explicó el director del Observatorio DD.HH. Indepaz, Leonardo González, “el miedo, las amenazas y los enfrentamientos generan desplazamientos y la suspensión de clases”.

Desde los colegios exigen al Gobierno que encuentre una solución que permita a los menores de edad regresar a clases, protegiendo su derecho a la educación y trayendo esperanza al departamento.

Al menos 100 colegios cerraron el último año por la baja natalidad en Colombia:

Con una tasa de natalidad que, según datos recientes, alcanzó un promedio de 1,1 hijos por mujer, al menos 100 colegios privados se vieron obligados a cerrar en el último año.

Según datos del Ministerio de Educación, el país que, en 2024, registraba 9.589 colegios, pasó a registrar 9.479 en 2025. Una disminución de al menos 119 instituciones educativas de índole privado, que explican también en la acogida de modelos de colegio en casa.