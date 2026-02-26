CANAL RCN
Colombia Video

VIDEO | Hombre se salvó por segundos de ser aplastado por gigantesca roca sobre la vía Pasto - Ipiales

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en el que la enorme piedra se desprendió de la montaña.

Valentina Bernal

febrero 26 de 2026
07:00 a. m.
Las lluvias estuvieron a punto de provocar una tragedia en la vía entre Pasto e Ipiales, en el sector de Pilcuan.

Un video de seguridad registró cómo un ciudadano se salvó por cuestión de segundos de quedar aplastado por una gigantesca roca que cayó directamente sobre la doble calzada.

En las imágenes se observa que todo transcurría con aparente normalidad. De un momento a oa vivietro, dos perros salen corriendo desde unnda mientras ladran de manera insistente. Se dice que presuntamente presentían lo que estaba por ocurrir.

En ese instante aparece un hombre caminando, mira a los caninos, se detiene y se voltea. Segundos después, un estruendo se alcanza a escuchar.

Video: gigantesca roca cayó sobre la vía Pasto - Ipiales

Es justo en ese momento cuando la roca se desprende de la montaña con tal fuerza que incluso la cámara de seguridad se sacude por el impacto. Esto porque el tamaño de la piedra es enorme.

Al percatarse del peligro, tanto los perros como el hombre reaccionan de inmediato y corren a toda velocidad para salvarse. Incluso, en el fondo del video se alcanza a ver a otro ciudadano que también huye rápidamente para no ser alcanzado por la roca.

Finalmente, la piedra terminó sobre la doble calzada. Por fortuna, en ese momento no transitaba ningún vehículo por el lugar.

Vivienda terminó completamente destruida tras la caída de una gigantesca roca

Aunque no hubo personas heridas ni fallecidas, según informaron las autoridades y los organismos de gestión del riesgo, la roca dejó una vivienda totalmente destruida y otras cinco con averías.

