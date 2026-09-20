Gobernador de Cundinamarca confirma que incendio forestal en Nilo fue controlado en un 98%

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó este domingo que el incendio forestal registrado en el municipio de Nilo se encuentra “controlado en un 98 %”, luego de una intensa operación aérea y terrestre cerca de las instalaciones de la base militar de Tolemaida.

Durante la jornada del sábado se realizaron “92 descargas aéreas de agua, con el servicio helicoportado contratado por la Gobernación de Cundinamarca en conjunto con la CAR”. El área afectada fue de aproximadamente 40 hectáreas.

Operación aérea y apoyo comunitario

En las labores de control participaron cinco unidades del Cuerpo de Bomberos de Nilo, 20 personas de la Alcaldía, integrantes de Gestión del Riesgo y más de 20 miembros de la comunidad. “De manera paralela, atendimos incendios forestales en Quebradanegra, Útica y San Juan de Rioseco”, señaló el mandatario departamental.

El despliegue incluyó coordinación interinstitucional y apoyo comunitario para contener las llamas en un área estratégica cercana a instalaciones militares.

Recompensa contra responsables

El gobernador recordó que “se encuentra vigente una recompensa de $10 millones para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de provocar incendios forestales en el departamento”.

La administración departamental reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar a quienes atentan contra los ecosistemas y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades.