IDEAM promueve encuesta nacional sobre percepción del cambio climático en Colombia: así puede participar

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) habilitó el registro para la Encuesta Nacional de Percepción Pública frente al Cambio Climático y sus Escenarios en Colombia, un estudio clave que medirá cómo la ciudadanía comprende, experimenta y enfrenta el fenómeno ambiental.

Esta iniciativa busca recoger evidencia empírica directa sobre la capacidad de respuesta, las vivencias diarias y las expectativas de los colombianos ante los futuros escenarios climáticos. Los datos recopilados servirán de insumo estratégico para robustecer y orientar las políticas públicas nacionales de adaptación y mitigación.

Alianzas y respaldo internacional

La construcción de esta encuesta se sostiene sobre un sólido marco institucional e internacional. Por un lado, la iniciativa está liderada por el IDEAM en el marco del proyecto Cuarta Comunicación Nacional de Cambio Climático e Informes Bienales de Transparencia.

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Asimismo, su ejecución operativa recae en la Alianza Bioversity International y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). Por otra parte, este esfuerzo cuenta con el respaldo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) como entidad financiadora, junto con la implementación del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la ejecución a cargo de la Fundación Natura.

¿Cómo participar en la encuesta del IDEAM sobre percepción de cambio climático?

El formulario actual recolecta la información de las personas interesadas en formar parte del estudio, quienes posteriormente serán contactadas previa autorización.

El plazo máximo de inscripción vence el lunes 28 de septiembre. Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden registrarse ingresando al enlace oficial dispuesto por las entidades o directamente a través de las canales institucionales en redes sociales del IDEAM.