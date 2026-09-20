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Tembló fuerte en Colombia hoy 20 de septiembre de 2026: ¿dónde?

El Servicio Geológico Colombiano proporcionó detalles de la profundidad y los municipios más cercanos al epicentro.

Foto: Servicio Geológico Colombiano.

Nicolás Forero

septiembre 20 de 2026
03:53 p. m.
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En la madrugada de este domingo 20 de septiembre de 2026, el Servicio Geológico Colombiano volvió a advertir un movimiento telúrico que superó los 4.0 de magnitud.

¿Dónde fue el epicentro? ¿A qué hora ocurrió? ¿De cuánto fue la profundidad? Descubra los detalles completos a continuación.

Así fue el fuerte temblor que se sintió en Colombia hoy 20 de septiembre de 2026

  • 4:52 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 4.1.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 17 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 19 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).

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Unas horas después hubo una réplica considerable: ¿de cuánto fue?

Aproximadamente siete horas después del temblor de magnitud 4.1, el Servicio Geológico Colombiano notificó otro de 3.9 en Chaparral, Tolima.

Lo que especificaron los expertos acerca de ese evento sísmico fue lo siguiente:

  • 11:30 a.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 3.9.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 18 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 18 de Chaparral (Tolima) y a 21 de Roncesvalles (Tolima).

¿Cuál ha sido el último temblor que se ha detectado en Chaparral, Tolima, este 20 de septiembre de 2026?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en Chaparral, Tolima, volvió a temblar este domingo, a las 3:06 de la tarde.

Los detalles de ese movimiento telúrico son los siguientes:

  • 3:06 p.m.

Epicentro: Chaparral, Tolima.

Magnitud: 2.3.

Profundidad: superficial.

Municipios cercanos: a 14 kilómetros de San Antonio (Tolima), a 17 de Chaparral (Tolima) y a 20 de Roncesvalles (Tolima).

¿Qué tener en cuenta durante un temblor en Colombia?

Las autoridades han indicado que apenas se sienta un movimiento telúrico es importante agacharse debajo de una mesa resistente y cubrirse la cabeza y el cuello.

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Además, es fundamental evitar las siguientes acciones:

  • Correr.
  • No tener un kit de emergencia a la mano.
  • Ubicarse cerca de ventanas o vidrios.
  • Estar debajo de los marcos de las puertas o de estanterías.
  • Utilizar los ascensores.
  • Evacuar hacia zonas rodeadas de fachadas, árboles y cables de electricidad.
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