Incendio en Villa de Leyva: Gobierno promete combatir el fuego y proteger a sus habitantes

A primera hora del domingo, 20 de septiembre, Bomberos Tunja y Villa de Leyva retomaron labores en el cerro San Marcos, observable desde el pueblo que, cada año, recibe a cerca de un millón de turistas.

El incendio inició en la tarde del sábado y, en cuestión de horas, logró arrasar con 40 hectáreas de bosque andino, pese a la acción conjunta de las autoridades de orden local y nacional.

Integrantes del cuerpo de Bomberos trabajaron en la zona hasta las 3:00 de la mañana y, se espera que en el transcurso del domingo se sumen a las labores de extinción aeronaves contratadas por la Gobernación de Boyacá y de la Fuerza Aérea colombiana.

Gobierno Nacional va a disponer de todas sus capacidades para proteger a Villa de Leyva:

En la noche del sábado, el presidente Abelardo de la Espriella compartió un mensaje en la red social X indicando que “Villa de Leyva no está sola”.

El mandatario prometió “disponer de todas las capacidades del Estado para combatir este incendio y proteger a sus habitantes, su patrimonio y su riqueza natural”, siendo enfático en que es necesario “cuidar esta joya histórica, esta bella ciudad que es orgullo de Colombia”.

También la noche del sábado el ministro del Interior, Rodrigo Lara, indicó que el “director nacional de Bomberos, el capitán Miranda, atiende personalmente la emergencia” y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, envió un equipo de Bomberos para sumarse a los equipos locales, “reforzar la contención en tierra y proteger el casco urbano”.

Incendios golpean al país en medio del fenómeno de El Niño:

Según el último reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en la tarde del sábado, 19 de septiembre, 18 incendios se encontraban activos en siete departamentos del país; solo nueve de ellos, controlados.

Horas más tarde, la entidad informó que coordinaba la atención del incendio forestal registrado en Villa de Leyva, desde la sala de crisis, con el despliegue de Bomberos de Boyacá y Cundinamarca y voluntarios de la Defensa Civil de Colombia.

La UNGRD advirtió que, “de acuerdo con información preliminar, el incendio habría sido provocado”.