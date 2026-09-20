CANAL RCN
Deportes

Canal para ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en la semifinal del Mundial: prográmese

La Selección Colombia Femenina se volverá a cruzar contra Corea del Norte para buscar un cupo en la gran final.

Foto: Selección Colombia.

Nicolás Forero

septiembre 20 de 2026
05:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La Selección Colombia Femenina Sub-20 está haciendo historia debido a que se clasificó a las semifinales del Mundial que se está disputando en Polonia.

En el Estadio Municipal ŁKS, situado en Łódź, las dirigidas por Carlos Panigua vencieron 1-0 a Nigeria de manera agónica.

¡La Selección Colombia está en la semifinal del Mundial Femenino sub-20! Vea el gol del triunfo
RELACIONADO

¡La Selección Colombia está en la semifinal del Mundial Femenino sub-20! Vea el gol del triunfo

El único gol del encuentro lo anotó Valerin Loboa al minuto 90+2 tras aprovechar un pase quirúrgico y un rebote fortuito dentro del área.

En consecuencia, ahora la 'tricolor' tendrá que volver a medirse vs. Corea del Norte, selección con la que ya jugó en la fase de grupos, pero cayó 0-3.

¿En qué canal se puede ver EN VIVO y ONLINE la semifinal de la Selección Colombia Femenina en el Mundial Sub-20?

El próximo miércoles 23 de septiembre, en el Estadio Municipal LKS, la Selección Colombia Femenina Sub-20 buscará su cupo a la gran final del Mundial 2026.

La pelota rodará a partir de las 11:30 de la mañana y todas las emociones podrán seguirse a través de la señal principal del Canal RCN.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el partido también será transmitido por la App y el Youtube de Canal RCN.

Así ha sido el camino de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial 2026

Hasta el momento, la Selección Colombia Femenina ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en el certamen mundialista.

Sus resultados han sido los siguientes:

  • Victoria 3-1 vs. Costa Rica.
  • Empate 0-0 vs. Portugal.
  • Derrota 0-3 vs. Corea del Norte.
  • Victoria 1-0 vs. Polonia.
  • Victoria 1-0 vs. Nigeria.

¿Cuál es la otra semifinal del Mundial Femenino Sub-20?

Las otras selecciones que buscarán su cupo en la final del Mundial Femenino Sub-20 son Italia y España, que también jugarán el miércoles 23 de septiembre, pero a las 8:00 de la mañana.

Colombia venció a Nigeria en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí los mejores momentos
RELACIONADO

Colombia venció a Nigeria en el Mundial Femenino sub-20: vea aquí los mejores momentos

En los cuartos de final, la Selección de Italia enfrentó a Corea del Sur y se impuso 3-1, mientras que las españolas derrotaron 1-0 a Brasil.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz preocupa al Bayern Múnich: directivo anuncia plan con el colombiano

Millonarios

Hincha de Millonarios apareció con una rata en el hombro durante partido en El Campín

Selección Colombia Femenina sub-20

Selección Colombia Femenina sub-20: próximo rival y programación para las semifinales del Mundial

Otras Noticias

Terremoto

Hubo un fuerte sismo en Papúa Nueva Guinea hoy 20 de septiembre de 2026: esta fue la magnitud

Las autoridades locales ya comunicaron un balance oficial. Descubra aquí los detalles.

Temblor en Colombia

Tembló fuerte en Colombia hoy 20 de septiembre de 2026: ¿dónde?

El Servicio Geológico Colombiano proporcionó detalles de la profundidad y los municipios más cercanos al epicentro.

Tiquetes aéreos

Aerolínea rompió histórico récord: vendió sus tiquetes en solo 19 minutos

Cuidado personal

¿Por qué el 80% de lo que aprende un niño depende de la visión? La iniciativa que transforma la educación en Colombia

Viral

¿Por qué algunas personas se enamoran rápido, según la Psicología?