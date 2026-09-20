Canal para ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en la semifinal del Mundial: prográmese

La Selección Colombia Femenina Sub-20 está haciendo historia debido a que se clasificó a las semifinales del Mundial que se está disputando en Polonia.

En el Estadio Municipal ŁKS, situado en Łódź, las dirigidas por Carlos Panigua vencieron 1-0 a Nigeria de manera agónica.

El único gol del encuentro lo anotó Valerin Loboa al minuto 90+2 tras aprovechar un pase quirúrgico y un rebote fortuito dentro del área.

En consecuencia, ahora la 'tricolor' tendrá que volver a medirse vs. Corea del Norte, selección con la que ya jugó en la fase de grupos, pero cayó 0-3.

¿En qué canal se puede ver EN VIVO y ONLINE la semifinal de la Selección Colombia Femenina en el Mundial Sub-20?

El próximo miércoles 23 de septiembre, en el Estadio Municipal LKS, la Selección Colombia Femenina Sub-20 buscará su cupo a la gran final del Mundial 2026.

La pelota rodará a partir de las 11:30 de la mañana y todas las emociones podrán seguirse a través de la señal principal del Canal RCN.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que el partido también será transmitido por la App y el Youtube de Canal RCN.

Así ha sido el camino de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en el Mundial 2026

Hasta el momento, la Selección Colombia Femenina ha sumado tres victorias, un empate y una derrota en el certamen mundialista.

Sus resultados han sido los siguientes:

Victoria 3-1 vs. Costa Rica.

Empate 0-0 vs. Portugal.

Derrota 0-3 vs. Corea del Norte.

Victoria 1-0 vs. Polonia.

Victoria 1-0 vs. Nigeria.

¿Cuál es la otra semifinal del Mundial Femenino Sub-20?

Las otras selecciones que buscarán su cupo en la final del Mundial Femenino Sub-20 son Italia y España, que también jugarán el miércoles 23 de septiembre, pero a las 8:00 de la mañana.

En los cuartos de final, la Selección de Italia enfrentó a Corea del Sur y se impuso 3-1, mientras que las españolas derrotaron 1-0 a Brasil.