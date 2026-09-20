Reserva Federal de EE.UU. subió las tasas de interés: así podría impactar al dólar y al bolsillo de los colombianos

La Reserva Federal volvió a mover sus tasas de interés después de varios años sin incrementos.

Aunque la decisión fue tomada en Estados Unidos, sus efectos podrían trasladarse a Colombia mediante el comportamiento del dólar, el costo de los productos importados y los movimientos de los inversionistas.

¿Por qué la Reserva Federal volvió a subir las tasas?

La Reserva Federal de Estados Unidos elevó su tasa de interés en 25 puntos básicos, hasta dejarla en un rango de 3,75 % a 4,00 %. Se trata del primer aumento desde 2023 y del primer movimiento de este tipo bajo la dirección de Kevin Warsh.

La medida, aprobada por unanimidad, respondió a un escenario en el que la inflación continúa por encima de la meta y el mercado laboral conserva su fortaleza. A esto se suma el encarecimiento del petróleo, que volvió a superar los 100 dólares en medio de las tensiones en Oriente Medio.

Asimismo, aunque el mercado anticipa una pausa en octubre, diciembre aparece como la fecha más probable para otro ajuste.

Así podría sentirse la decisión de la Fed en Colombia

Cuando Estados Unidos ofrece tasas más altas, sus activos financieros resultan más atractivos para los inversionistas. Esto puede provocar la salida de recursos de economías emergentes y fortalecer al dólar frente a monedas como el peso colombiano.

Una divisa estadounidense más costosa podría elevar el valor de viajes, compras en plataformas internacionales, suscripciones cobradas en dólares y productos importados. Las personas o empresas con obligaciones en esa moneda también tendrían que destinar más pesos para atenderlas.

El panorama colombiano, sin embargo, cuenta con algunos factores de protección. La tasa del Banco de la República permanece en niveles elevados y el petróleo caro puede favorecer la entrada de divisas al país por cuenta de las exportaciones.

El principal riesgo sería que la Fed confirme un ciclo prolongado de aumentos. Si vuelve a subir su tasa en diciembre, la presión internacional sobre el peso podría intensificarse, incluso si los indicadores locales se mantienen relativamente sólidos.

"La mayor preocupación para el peso colombiano no es esta alza, sino la confirmación de un ciclo más extendido de alzas: si el mercado consolida diciembre como segunda alza, el dólar global podría fortalecerse de forma más sostenida, presionando al COP independientemente de sus fundamentos locales", plantea Rodrigo Lama, chief business officer de Global66.

Wall Street cerró a la baja tras la decisión de la Reserva Federal

Los principales índices de Wall Street terminaron la jornada del miércoles con pérdidas, después de que la Reserva Federal aumentara su tasa de interés por primera vez en más de tres años. La medida fue adoptada por unanimidad y estuvo acompañada de señales sobre posibles ajustes adicionales para contener la inflación.

Según datos preliminares conocidos por Reuters, el S&P 500 retrocedió 0,43 % y cerró en 7.552,88 puntos, mientras que el Dow Jones perdió 608,42 unidades, equivalentes a 1,17 %. El Nasdaq también finalizó ligeramente a la baja, pese al impulso que había recibido el sector de los semiconductores antes del anuncio.

Las acciones del sector energético registraron las caídas más pronunciadas ante la moderación de los precios del petróleo. Empresas como Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy y ConocoPhillips terminaron en terreno negativo. En contraste, Intel avanzó luego de conocerse que SK Hynix estaría negociando con la compañía la fabricación de chips de memoria en Estados Unidos.