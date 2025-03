Pedimos al presidente que atienda la situación el Magdalena Medio: gobernador de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, en diálogo con Noticias RCN se refirió a la difícil situación de orden público en el Magdalena Medio. Dijo que invitan al presidente Gustavo Petro a visitar la zona para que haya soluciones concretas a los problemas de orden público y sociales.

Díaz pidió que se tomen en la región las mismas acciones que en el Catatumbo antes de que haya una crisis humanitaria.

"Le estamos pidiendo aumento de la fuerza pública, Policía, Ejército, Armada Nacional, para que se establezca una operación militar coordinada y conjunta, permanente, sostenida en el territorio, con un mando unificado, que nos ayude a controlar el avance de los grupos armados organizados como el Clan del Golfo y el ELN".

El gobernador de Santander pide coordinación con la fiscal general de la Nación para que se establezcan o se designen fiscales especializados.

"Cuando se presenta una situación que requiere Fiscalía, a veces hay que llevar los fiscales de Cartagena o de Bucaramanga, y Barrancabermeja tiene suficientes problemas como para que tenga ese tipo de fiscales".

También aseguró que además del orden público, es necesario revisar los problemas sociales que enfrenta Barrancabermeja. " que nos ayude con los ministerios para que no sea solo lo militar y policial, sino que también trabajemos en lo social en Barrancabermeja y el Magdalena Medio".

¿Sería la solución crear el departamento del Magdalena Medio, como lo dice el presidente de la República?

Pues no, la intención mía, y entiendo también de los gobernadores, no es generar una confrontación política. Yo he sostenido un principio y lo sigo sosteniendo, y es que uno, cuando lo eligen gobernador debe gobernar para todos y así lo he hecho yo en Santander. Me reconocen por eso, por lo que yo llamo la Estrategia de Acción Unificada, que tiene un principio fundamental y es de poner la ideología, la política, las creencias religiosas, para gobernar para todos los santandereanos.

Entonces, mi intención no es ni una confrontación política con el Gobierno Nacional porque no me corresponde como Gobernador, pero sí ser el vocero de esas comunidades que se sienten abandonadas y se sienten solas y cumplir lo que dice la Constitución Nacional: que el Gobernador sea un articulador entre el Gobierno Nacional y las comunidades para mantener el orden público en las regiones y traer obras que ayuden al desarrollo económico de los territorios.

Presidente Petro pide gobernar el Magdalena Medio desde su propio pueblo

A través de la red social X, el mandatario colombiano dijo que desde su gobierno se están sentando las bases de la paz duradera de la región e invitó a los gobernadores configurar el nuevo departamento del Magdalena Medio.

"Le pediría a los gobernadores que no gobiernan el magdalena medio desde sus alturas andinas, que ayuden a configurar el nuevo departamento del magdalena medio, para que pueda ser gobernado desde su propio pueblo".

Agregó que esa es la "mejor forma de equilibrar una zona riquísima qué no ha tenido inversión pública. Mi gobierno al trazar el plan del ferrocarril, la reforma agraria, la navegabilidad del río Magdalena, y la extensión de la universidad pública y perseguir el neoparamilitarismo, está sentando las bases de la paz duradera de la región".

En Noticias RCN el gobernador de Santander respondió al presidente que es lo que están haciendo. Dijo que la gente está preocupada y hay otras que están dejando de ir a Barrancabermeja por la situación.

"Es lo que estamos haciendo (…) soy el gobernador que probablemente ha ido más veces en el primer año de gobierno a Barranca, lo reconoce la comunidad, lo reconocen los líderes. Desde Barrancabermeja, no desde Bucaramanga, ni Medellín, ni Cartagena, le estamos pidiendo al presidente de la República que atienda la situación del Magdalena Medio".

El funcionario le reiteró la invitación al jefe de Estado para que visite la región.

"Respetuosamente le hacemos una invitación a que vaya con su equipo de Gobierno y también con todas las fuerzas de seguridad para que miremos no solo la situación de orden público, que está con muchos problemas y la población espera soluciones concretas".

Afirmó que si no puede asistir, envíe al ministro del Interior o al ministro de Defensa para revisar la situación y tomar acciones concretas "que le den soluciones y que le den tranquilidad a la población".