Gobierno aceptó renuncia del director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva

A través de un decreto el Gobierno Nacional aceptó la renuncia de Fernando García Manosalva, director de Migración Colombia. En su lugar nombró a la subdirectora de la entidad, Martha Hernández Arango.

"Aceptar, a partir de la fecha, la renuncia presentada por el doctor Carlos Fernando García Manosalva [...] al empleo de Director General, de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia", se puede ver en el decreto que tiene fecha del 26 de septiembre del presente año.

La subdirectora de la entidad Martha Hernández Arango asumirá las funciones de García Manosalva mientras es asignado un titular del empleo.

García renunció tras dos años en el cargo que había asumido el 27 de septiembre de 2022.

¿Por qué renunció Carlos Fernando García Manosalva a la dirección de Migración Colombia?

En repetidas ocasiones, el otrora director de la entidad ha asegurado que su renuncia se refería a motivos personales y no estaba relacionada al aterrizaje irregular de un avión venezolano en Cúcuta.

"Mi salida tiene que ver directamente con motivos personales", aseguró García en entrevista con La FM de RCN.

Por otro lado, también se ha afirmado que, al parecer habría irregularidades respecto a los títulos de posgrado de García, lo que dificultaría su calificación para el cargo de director de la entidad.

Respecto a este punto el exdirector de Migración dijo que no es que no cumpliera con los requisitos sino que había demoras en los trámites de los títulos.

"No es que no cumpla, es que ha habido demoras en todos los trámites, entonces, yo tengo que tomar alguna decisión porque no deseo en ningún momento hacerle daño al Gobierno colombiano”, aseguró el exfuncionario.

La Procuraduría estaba investigando a García Manosalva por irregularidades en la emisión de cédulas de extranjería

García, quien envió su carta de renuncia el pasado 25 de septiembre, tiene un proceso abierto en la Procuraduría General de la Nación por su presunta responsabilidad en irregularidades que se habrían cometido al momento de firmar un contrato para la impresión de cédulas de extranjería.

"La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, y el ex gerente general (e) de la Imprenta Nacional, Andrés René Chaves Fernández (2023), por presuntas irregularidades en el contrato firmado para la impresión de cédulas de extranjería, trabajo en el que se comprometieron recursos por un total de 6.600 millones de pesos", aseguró el ente de control.