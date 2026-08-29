Se agudiza la violencia en Cauca: ataques con drones y asesinatos alarman a la comunidad

El departamento del Cauca vuelve a estar en el centro de la alerta nacional por la violencia. En las últimas horas, varios municipios han sido escenario de hostigamientos, atentados con explosivos y drones, además de homicidios que generan profunda preocupación en las comunidades y en las autoridades.

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Ataques con drones y víctimas civiles

En Suárez, un artefacto lanzado desde una aeronave no tripulada explotó en la vereda El Balastro, corregimiento de Asnazú, dejando siete personas heridas, entre ellas cuatro menores de edad. Tres niños y dos adolescentes sufrieron lesiones de consideración y fueron remitidos a Cali. El gobernador Octavio Guzmán rechazó el atentado y advirtió sobre la grave afectación a la población civil.

En Caloto, otro dron arrojó un explosivo entre la estación de policía y el hospital municipal, generando pánico y la evacuación preventiva del centro asistencial.

La rápida reacción de la policía permitió la captura del radiooperador que dirigía la aeronave. En Jambaló también se intentó atacar a la policía con drones, pero los uniformados repelieron la acción.

Homicidios y ofensivas militares

En Cajibío fueron asesinados dos escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y, en zona rural, José Deifer Giraldo y su hijo Yerlin Andrés Giraldo, ambos firmantes del acuerdo de paz. Estos hechos se suman a los hostigamientos atribuidos al ELN en Almaguer y a las operaciones ofensivas del Ejército contra el frente Carlos Patiño, de las disidencias de Iván Mordisco, en el cañón del Mica.

Las autoridades departamentales y municipales reclaman refuerzo urgente en la capacidad antidrones, tras contabilizar 47 ataques en ocho municipios solo en la última semana. La falta de precisión de estas aeronaves incrementa el riesgo para la población civil, que se ha convertido en la principal víctima de esta nueva modalidad de violencia.