Lluvia letal en El Tambo: 24 artefactos fueron lanzados con drones en el casco urbano

Sobre las 6:30 de la mañana se inició en la cabecera municipal de El Tambo, Cauca, un ataque con drones cargados de explosivos, contra la estación local de Policía.

Durante una hora, las aeronaves no tripuladas dejaron caer artefactos sobre la estación y sus alrededores, generando daños en al menos seis viviendas aledañas.

Fueron 24 los explosivos lanzados. En palabras del coronel Gerson Bedoya, comandante de Policía del departamento del Cauca, “hicieron impacto en la estación y sus alrededores, ocasionando daños leves a la estructura y a algunos vehículos”.

Afectaciones en la cabecera municipal de El Tambo

Tras la lluvia letal, que mantuvo en sus casas a los habitantes de El Tambo, se reportaron daños leves en la estación, pero, por suerte, nadie resultó herido.

Sobre el mediodía, el municipio aún se encontraba sin servicio de energía y las clases, al igual que la atención en el hospital local y los servicios prestados en la Alcaldía fueron suspendidos.

Testigos, además, afirman en redes que hay presencia de las disidencias en las vías de ingreso a la cabecera municipal.

Ataques con drones aumentaron de forma dramática en el primer semestre de 2025:

Precisamente, a inicios de semana, la Defensoría del Pueblo entregó una radiografía del país al nuevo Gobierno.

En el informe, la entidad advierte que, en el primer semestre de 2026, los ataques con drones aumentaron al menos en un 146%.

Pero lo que es peor, el saldo de víctimas fatales llega a las 21 personas y otras 145 han resultado heridas.