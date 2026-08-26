Gobierno colombiano ratifica su rechazo al antisemitismo y la intolerancia religiosa

El Gobierno colombiano reiteró su rechazo al antisemitismo y a cualquier forma de discriminación o violencia motivada por razones religiosas.

Cancillería rechaza el antisemitismo

El pronunciamiento fue realizado este 26 de agosto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aseguró que este tipo de conductas no tienen cabida en una sociedad democrática y plural.

La declaración se conoció después de una reunión entre el canciller Omar Bula Escobar y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.

Durante el encuentro, Colombia reafirmó su compromiso con la libertad religiosa y con la construcción de espacios de respeto y diálogo entre las diferentes comunidades de fe.

Colombia llama a proteger la libertad religiosa La Cancillería, a través de un comunicado, recordó que la libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de Colombia.

Por ello, señaló que las personas deben poder practicar y expresar sus creencias sin temor a ser discriminadas, perseguidas o víctimas de violencia.

El Gobierno también manifestó que no será indiferente ante expresiones de antisemitismo y rechazó tanto los discursos de odio contra la comunidad judía como cualquier otra manifestación de intolerancia religiosa.

De acuerdo con el pronunciamiento, estas conductas afectan la dignidad de las personas y pueden poner en riesgo la convivencia democrática y los principios del Estado social de derecho.

En el documento, Colombia ratificó su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Esta definición contempla el antisemitismo como una percepción sobre las personas judías que puede manifestarse mediante el odio. Sus expresiones pueden dirigirse tanto contra personas judías como no judías, así como contra sus bienes, instituciones comunitarias y lugares de culto.

La Cancillería enfatizó, además, que la protección frente a la intolerancia religiosa debe cobijar a todas las comunidades y expresiones de fe, sin importar cuáles sean sus creencias.

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Anuncian acciones contra la intolerancia religiosa

Como parte de esta postura, el Gobierno indicó que fortalecerá el diálogo interreligioso y promoverá acciones orientadas a proteger a la comunidad judía en Colombia.

También anunció que buscará profundizar la cooperación internacional para intercambiar experiencias y buenas prácticas que permitan prevenir y combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa.

La Cancillería recordó que, cuando determinadas conductas puedan constituir delitos, serán las autoridades competentes las encargadas de investigarlas y determinar, conforme a la ley, si corresponde aplicar sanciones.