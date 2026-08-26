CANAL RCN
Colombia

Gobierno colombiano ratifica su rechazo al antisemitismo y la intolerancia religiosa

La declaración se conoció después de una reunión entre el canciller Omar Bula Escobar y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Cancillería.
Cancillería. Foto: Cancillería.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
05:58 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Gobierno colombiano reiteró su rechazo al antisemitismo y a cualquier forma de discriminación o violencia motivada por razones religiosas.

¿Cuánto ganan de pensión las monjas y los sacerdotes? La ley puso nueva regla para comunidades religiosas
RELACIONADO

¿Cuánto ganan de pensión las monjas y los sacerdotes? La ley puso nueva regla para comunidades religiosas

Cancillería rechaza el antisemitismo

El pronunciamiento fue realizado este 26 de agosto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, que aseguró que este tipo de conductas no tienen cabida en una sociedad democrática y plural.

La declaración se conoció después de una reunión entre el canciller Omar Bula Escobar y el embajador rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo.

Durante el encuentro, Colombia reafirmó su compromiso con la libertad religiosa y con la construcción de espacios de respeto y diálogo entre las diferentes comunidades de fe.

Colombia llama a proteger la libertad religiosa La Cancillería, a través de un comunicado, recordó que la libertad religiosa y de cultos es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de Colombia.

Por ello, señaló que las personas deben poder practicar y expresar sus creencias sin temor a ser discriminadas, perseguidas o víctimas de violencia.

El Gobierno también manifestó que no será indiferente ante expresiones de antisemitismo y rechazó tanto los discursos de odio contra la comunidad judía como cualquier otra manifestación de intolerancia religiosa.

De acuerdo con el pronunciamiento, estas conductas afectan la dignidad de las personas y pueden poner en riesgo la convivencia democrática y los principios del Estado social de derecho.

En el documento, Colombia ratificó su adhesión a la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA).

Esta definición contempla el antisemitismo como una percepción sobre las personas judías que puede manifestarse mediante el odio. Sus expresiones pueden dirigirse tanto contra personas judías como no judías, así como contra sus bienes, instituciones comunitarias y lugares de culto.

La Cancillería enfatizó, además, que la protección frente a la intolerancia religiosa debe cobijar a todas las comunidades y expresiones de fe, sin importar cuáles sean sus creencias.

En tan solo 16 días el Gobierno ha firmado más de 30 extradiciones
RELACIONADO

En tan solo 16 días el Gobierno ha firmado más de 30 extradiciones

Anuncian acciones contra la intolerancia religiosa

Como parte de esta postura, el Gobierno indicó que fortalecerá el diálogo interreligioso y promoverá acciones orientadas a proteger a la comunidad judía en Colombia.

También anunció que buscará profundizar la cooperación internacional para intercambiar experiencias y buenas prácticas que permitan prevenir y combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia religiosa.

La Cancillería recordó que, cuando determinadas conductas puedan constituir delitos, serán las autoridades competentes las encargadas de investigarlas y determinar, conforme a la ley, si corresponde aplicar sanciones.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Comando Sur de EE. UU. llegó a Colombia para consolidar alianzas contra el narcotráfico

Tecnología

Así funcionan los nuevos controles biométricos en los conjuntos residenciales

Gobierno Nacional

En tan solo 16 días el Gobierno ha firmado más de 30 extradiciones

Otras Noticias

Champions League

Sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027: ¿Cuándo es y dónde verlo?

Finalizaron los 'playoffs' para conocer a los últimos clasificados a la máxima competición de clubes europea y está todo listo para el sorteo del jueves.

Pensiones

Asofondos advierte que la reforma pensional será más costosa para jóvenes tras fallo de la Corte

El gremio advirtió que, aunque la reforma elimina las llamadas “megapensiones”, será más costosa para los jóvenes, pues afecta el ahorro y deja una deuda significativa.

Astrología

“Va a cambiar totalmente”: Mhoni Vidente generó asombro con contundente predicción

Artistas

Luto profundo: reconocida y querida actor fue encontrada sin vida en su casa

Cuidado personal

Trabajo remoto: ¿quién responde si ocurre un accidente laboral en casa?