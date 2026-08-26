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Luto profundo: reconocida y querida actor fue encontrada sin vida en su casa

De acuerdo con las primeras declaraciones de las autoridades, su fallecimiento fue por causas naturales.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
04:00 p. m.
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La actuación estadounidense se encuentra consternada por la muerte de Bunny Levine, un importante talento del cine y la televisión.

Levine nació el 22 de diciembre de 1928 en East Orange, Nueva Jersey, y, aunque desde joven soñó con ser actriz, comenzó a ejercer aproximadamente a sus 60 años.

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Antes de dedicarse a la actuación, Bunny Levine trabajó como bibliotecaria y profesora. Sin embargo, apenas se jubiló, comenzó a tomar clases para ser actriz y, finalmente, debutó en 1988 en el proyecto titulado ‘Slime City’.

Además, posteriormente, también estuvo vinculada a producciones importantes como ‘Gilmore Girls’, ‘La La Land’, ‘Law and Order’, ‘Criminal Minds’, ‘New Girl’ y ‘Ugly Betty’.

¿Qué se sabe de la muerte de Bunny Levine, la querida actriz de Estados Unidos?

Bunny Levine falleció el 20 de agosto de 2026 en Tarzana, California, a sus 97 años.

Mike Eisenstadt, su representante, confirmó que la reconocida actriz falleció en su vivienda mientras dormía.

Además, hasta el momento, las autoridades han indicado que todo parece indicar que el talento del cine y la televisión murió por causas naturales.

Bunny Levine, la importante actriz, trabajó hasta el último momento

A pesar de su avanzada edad, Bunny Levine siguió vinculada a la actuación en 2026.

En los primeros meses del presente año, la actriz apareció en “The Cure Archiever”. Adicionalmente, su representante manifestó que continuaba presentándose a audiciones.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de la actriz Bunny Levine

Los seguidores de Bunny Levine se encuentran de luto tras su partida de este plano terrenal y han expresado múltiples mensajes de condolencias.

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“Nunca olvidaremos su dulce sonrisa”, “que en paz descanse”, “siempre fue una reina”, “fortaleza a sus seres queridos”, “tuvo una larga y buena vida”, “qué difícil noticia” y “tremenda artista”, han sido algunas de las reacciones.

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