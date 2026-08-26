En tan solo 16 días el Gobierno ha firmado más de 30 extradiciones

El Gobierno de Abelardo De La Espriella

aseguró que mantendrá una política de mano firme contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico, el terrorismo y otras actividades criminales.

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Presidente de la Espriella ha firmado más de 30 extradiciones

En ese contexto, el presidente informó que durante sus primeros 16 días de administración ha firmado más de 30 solicitudes de extradición.

La cifra fue revelada este miércoles por el mandatario a través de su cuenta de X, donde reiteró que su Gobierno pretende fortalecer la cooperación con otros países para perseguir a integrantes de estructuras criminales que operan dentro y fuera de Colombia.

Según De La Espriella, la extradición será una de las herramientas utilizadas para evitar que personas señaladas de delitos transnacionales encuentren refugio fuera del país.

“En 16 días de Gobierno he firmado más de 30 extradiciones y continuaré haciéndolo con absoluta determinación”, señaló el presidente, al advertir que no habrá concesiones para quienes intenten evadir la justicia.

Operativos contra las estructuras criminales

La ofensiva anunciada por el Gobierno también se refleja, según el balance oficial, en los resultados obtenidos por la Fuerza Pública durante las últimas jornadas.

En las 24 horas previas al reporte fueron capturadas 51 personas y se incautaron 14 armas de fuego junto con 317 municiones.

Además, las autoridades reportaron la destrucción de siete laboratorios utilizados para el procesamiento de pasta base de coca y acciones contra organizaciones relacionadas con la minería ilegal.

Desde el 7 de agosto, el balance acumulado registra 8.424 capturas y 21 cabecillas criminales afectados. En ese mismo periodo, las autoridades han incautado 31.174 kilogramos de estupefacientes, entre ellos 13.669 kilogramos de cocaína.

El presidente sostuvo que estas operaciones hacen parte de una estrategia para debilitar las estructuras criminales y afectar sus fuentes de financiación. “La ofensiva contra el crimen no se detiene”, afirmó el mandatario, quien también aseguró que su administración buscará recuperar el control de los territorios donde tienen presencia organizaciones delincuenciales.

Capturan a señalado cabecilla en Neiva

Dentro de los operativos recientes también se destaca la captura, en Neiva, de Eliseo Ninco Páez, conocido con el alias de Cheo.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el hombre sería un presunto cabecilla logístico del frente Iván Díaz, perteneciente al bloque Jorge Suárez Briceño.

Las investigaciones lo señalan de, presuntamente, coordinar la distribución de material bélico, realizar cobros extorsivos y participar en acciones criminales contra civiles y miembros de la Fuerza Pública.

Además, sería requerido por delitos relacionados con secuestro simple, hurto calificado y agravado, así como tráfico y porte de armas de fuego y municiones.