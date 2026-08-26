“Va a cambiar totalmente”: Mhoni Vidente generó asombro con contundente predicción

Durante agosto de 2026, Mhoni Vidente ha realizado varias predicciones relacionadas con la geopolítica y las dinámicas que se están promoviendo en Estados Unidos.

En medio de esa coyuntura, entregó una buena noticia para los inmigrantes tras leer sus cartas, pero también advirtió que se aproximan cambios inminentes.

¿De qué se trataría exactamente? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Los inmigrantes se verían beneficiados con una ley en Estados Unidos, según Mhoni Vidente

La importante astróloga de origen cubano manifestó que, aunque Donald Trump ha promovido políticas fuertes contra los inmigrantes, accedería a radicar una ley que los ayude a normalizar su situación y poder seguir viviendo en el territorio estadounidense.

De acuerdo con la premonición que tuvo Mhoni Vidente, esta posibilidad surgiría a raíz de algunos puntos de vista que otras personas poderosas les han expresado al mandatario de Estados Unidos.

“Se le ha pedido al presidente Donald Trump que le baje tres rayitas y, gracias a esta situación, Dios nos va a bendecir con una ley para los inmigrantes”, señaló la vidente.

“Siempre que te viene algo muy malo, después te viene algo muy bueno. Esa es la ley divina y esto va a pasar. Recordemos que él (Trump) no se manda solo, sino que hay gente muy poderosa y uno de ellos es Elon Musk”, añadió Mhoni Vidente.

Mhoni Vidente también habló de múltiples cambios a nivel mundial

En su lectura de cartas, Mhoni Vidente expresó que esta alternativa le daría pie a nuevas formas de gobernar no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo.

“Habrá un nuevo orden mundial y ya estamos viviendo una etapa diferente. La geopolítica, los gobernantes y los regímenes van a cambiar totalmente. Así que todos los jóvenes se tienen que preparar más que nunca”, concluyó la astróloga que reside en México.