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Comando Sur de EE. UU. llegó a Colombia para consolidar alianzas contra el narcotráfico

El general Francis L. Donovan se reunirá con la nueva cúpula militar de Colombia para crear estrategias contra el crimen con el gobierno De la Espriella.

Comando Sur de EE. UU. llegó a Colombia para consolidar alianzas contra el narcotráfico
Foto: X @Southcom

Noticias RCN

agosto 26 de 2026
05:52 p. m.
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El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, llegó este 16 de agosto a Bogotá, en su primera visita al gobierno del presidente Abelardo De la Espriella para iniciar trabajos de cooperación de seguridad bilateral, tras el ingreso de Colombia a la coalición antinarcóticos impulsada por Washington.

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La visita de Donovan coincide con la renovación de la cúpula militar que acompañará el gobierno de De la Espriella.

El alto mando estadounidense se reunirá con los nuevos líderes militares del país para discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre ambas naciones, informó el Comando Sur.

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Esta alianza, que agrupa a una veintena de países de la región, fue creada por el presidente Donald Trump como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en Latinoamérica.

El presidente De la Espriella recibió la invitación del gobierno de Estados Unidos pocos días después de posesionarse en el cargo el pasado 7 de agosto.

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El 12 de agosto fueron autorizadas operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Colombia en la guerra contra el narcotráfico.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Esta inversión representa uno de los compromisos financieros más significativos de Estados Unidos en la región en materia de lucha antidrogas.

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