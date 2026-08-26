Comando Sur de EE. UU. llegó a Colombia para consolidar alianzas contra el narcotráfico

El general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, llegó este 16 de agosto a Bogotá, en su primera visita al gobierno del presidente Abelardo De la Espriella para iniciar trabajos de cooperación de seguridad bilateral, tras el ingreso de Colombia a la coalición antinarcóticos impulsada por Washington.

La visita de Donovan coincide con la renovación de la cúpula militar que acompañará el gobierno de De la Espriella.

El alto mando estadounidense se reunirá con los nuevos líderes militares del país para discutir esfuerzos conjuntos para combatir a los narcoterroristas y fortalecer la asociación de seguridad entre ambas naciones, informó el Comando Sur.

¿Qué significa que Colombia sea miembro del Escudo de las Américas de EE. UU.?

Colombia se convirtió en el miembro más reciente de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), también conocida como Escudo de las Américas.

Esta alianza, que agrupa a una veintena de países de la región, fue creada por el presidente Donald Trump como parte de su estrategia para combatir el narcotráfico en Latinoamérica.

El presidente De la Espriella recibió la invitación del gobierno de Estados Unidos pocos días después de posesionarse en el cargo el pasado 7 de agosto.

La guerra contra el narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos

El mandatario colombiano prometió desde su campaña atacar con mano dura a los grupos narcotraficantes. De la Espriella ha manifestado su intención de romper los diálogos con las organizaciones criminales y fortalecer las capacidades militares con apoyo estadounidense.

El 12 de agosto fueron autorizadas operaciones militares conjuntas entre Estados Unidos y Colombia en la guerra contra el narcotráfico.

Washington tiene previsto destinar 1.000 millones de dólares para seguridad en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Esta inversión representa uno de los compromisos financieros más significativos de Estados Unidos en la región en materia de lucha antidrogas.