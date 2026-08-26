Así funcionan los nuevos controles biométricos en los conjuntos residenciales

El reconocimiento facial y dactilar gana terreno en conjuntos residenciales y edificios corporativos como una alternativa para agilizar el ingreso de personas y reducir riesgos asociados con la pérdida o clonación de llaves y tarjetas.

La transformación será uno de los temas centrales de la Feria Internacional de Seguridad (ESS+), que se está realizando en Corferias, Bogotá, entre el 26 y el 28 de agosto de 2026. En este espacio se presentarán tecnologías destinadas a modernizar la seguridad en viviendas, oficinas y otras instalaciones.

¿Qué ventajas ofrecen los sistemas de acceso biométrico?

De acuerdo con informes de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS), la instalación de terminales de reconocimiento facial y dactilar en propiedades horizontales de la región aumentó más del 40 % durante los últimos tres años.

La reducción del precio de los equipos y la necesidad de prevenir la suplantación de identidad explicarían parte de este crecimiento. A diferencia de las llaves o tarjetas, que pueden perderse, prestarse o duplicarse, la biometría identifica características físicas únicas de cada usuario.

Los equipos actuales pueden reconocer un rostro en movimiento o verificar una huella en menos de un segundo. Algunos también funcionan en condiciones de poca iluminación o cuando las personas llevan determinados accesorios.

Esta tecnología permite automatizar los accesos peatonales y vehiculares, disminuir las filas en horarios de alta afluencia y reducir la intervención manual del personal de vigilancia.

"La actualización hacia el reconocimiento facial o dactilar es una inversión que valoriza las propiedades y elimina de raíz los riesgos derivados del error humano en las porterías”, sostiene Patricia Acosta, directora de ESS+.

¿Cómo se controla el ingreso de visitantes?

Las plataformas de seguridad biométrica también ofrecen herramientas para gestionar el acceso de visitantes, contratistas y prestadores de servicios. Entre ellas se encuentran los códigos QR temporales, programados para funcionar únicamente durante una fecha y una franja horaria determinadas.

Una vez termina el periodo autorizado, el sistema bloquea automáticamente el ingreso y conserva un registro de los accesos realizados. Esta trazabilidad facilita la revisión de movimientos ante cualquier incidente dentro de la propiedad.

Además, Patricia Acosta, la directora de ESS+, también señaló que el reconocimiento facial y dactilar dejó de estar limitado a instalaciones de alta seguridad. Sin embargo, su implementación exige evaluar costos, infraestructura, protección de datos personales y protocolos para atender posibles fallas o errores de identificación.