Sorteo de la UEFA Champions League 2026/2027: ¿Cuándo es y dónde verlo?

Este 26 de agosto finalizaron los 'playoffs' que definían los últimos clasificados a la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/2027 y con ellos, está todo preparado para un nuevo sorteo.

LASK de Austria, Viking FK de Noruega, Slovan Bratislava de Eslovaquia, Sabah de Azerbaiyán, Fenerbahçe de Turquía y Bodo Glimt de Noruega consiguieron la clasificación a la fase final de la 'orejona' y podrán verse las caras con potencias del fútbol como Real Madrid, Barcelona o Bayern Múnich.

El último campeón del certamen es el PSG, que le ganó el título al Arsenal de Inglaterra. Clubes que ya saben lo que es levantar esta copa, como lo son el Real Madrid o el Barcelona, se han reforzado con importantes jugadores para conseguir de nuevo el trofeo del torneo de clubes más importante de Europa.

¿Cuándo es el sorteo de la Champions League 26/27?

El sorteo, que tendrá como sede Mónaco, se celebrará el jueves 27 de agosto a las 11:00 a.m. hora de Colombia y se podrá seguir en vivo por Disney Plus Premium o en las plataformas oficiales de la UEFA. El máximo ente del fútbol europeo informó que el calendario con fechas y horarios de los partidos será publicado el 29 de agosto, como fecha máxima.

La fase de liga contará con 36 equipos; cada uno se enfrentará a ocho equipos diferentes, jugando 4 partidos en casa y 4 en condición de visitante. Los ocho primeros clasificados pasarán directamente a los octavos de final, mientras que los ubicados del puesto 9 al 24 se enfrentarán en duelos de ida y vuelta para definir los clasificados a octavos de final.

¿Quiénes son los cabeza de serie?

En el sorteo del próximo jueves, los clubes cabeza de serie serán los siguientes: PSG, Real Madrid, Bayern Múnich, Barcelona, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Inter de Milán y Atlético de Madrid.

La fase de liga iniciará el martes 8 de septiembre.