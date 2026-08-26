Asofondos advierte que la reforma pensional será más costosa para jóvenes tras fallo de la Corte

La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) reaccionó al fallo de la Corte Constitucional que avaló la mayoría de la reforma pensional impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, pero devolvió nueve artículos al Congreso para corregir vicios de trámite.

El gremio aseguró que, aunque acompañará la implementación de la reforma, esta traerá mayores costos para las nuevas generaciones y limitará la libertad de elección en el sistema pensional.

“Seguimos y seguiremos al lado de los más de 20 millones de afiliados que nos confían su ahorro”, afirmó Andrés Velasco, presidente de Asofondos, al recalcar que la industria entra en “modo implementación” para ajustar los procesos operativos y garantizar la transición.

Ajustes en la hoja de ruta

Las Administradoras de Fondos de Pensiones deberán retomar los planes de implementación que se habían suspendido el año anterior. Entre las tareas están identificar las poblaciones cobijadas por la transición, evaluar los desarrollos adelantados, diseñar procesos operativos eficientes y ajustar los modelos de atención a los afiliados.

Asofondos insistió en que acompañará las discusiones en el Congreso y aportará insumos técnicos para la corrección de los artículos devueltos, con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad del sistema.

Críticas al impacto generacional

El gremio advirtió que, aunque la reforma elimina las llamadas “megapensiones”, será más costosa para los jóvenes, pues afecta el ahorro y deja una deuda significativa a las nuevas generaciones. “La reforma suprime la libertad de elegir sistema de pensiones y compromete la sostenibilidad futura”, señaló la asociación en su comunicado.

Con este pronunciamiento, Asofondos marca su posición frente a un debate que seguirá abierto en el Congreso y que definirá el rumbo del sistema pensional colombiano.