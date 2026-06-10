Gobierno De la Espriella brindará asistencia a militares (r) detenidos por el asesinato de presidente de Haití

Los ministros de Defensa, Jorge Eduardo Mora, y Justicia, Iván Cancino, recibieron la instrucción de brindar asistencia jurídica a los militares (r) colombianos detenidos en los Estados Unidos por su presunta participación en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021.

Así lo anunció el presidente, Abelardo de la Espriella, a través de su cuenta en la red social X, antes Twitter:

“No pueden pagar justos por pecadores. Quiero saber exactamente qué ocurrió y que se esclarezca la responsabilidad individual de cada uno. No soy la clase de presidente que abandona a sus héroes cuando enfrentan dificultades. No los voy a dejar solos: tendrán respaldo para ejercer su defensa y para que toda esta situación se aclare”.

Además, indicó que las familias de los militares (r) detenidos por este caso recibirán apoyo económico, aunque no especificó cuándo o de cuánto será esta ayuda.

Ministro de Defensa buscará “garantizar que la justicia actúe con todas las garantías”

Minutos después a conocerse la instrucción de De la Espriella, el ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, indicó que defender a los hombres y mujeres de la Fuerza Pública es también “garantizar que la justicia actúe con todas las garantías”

E indicó que los militares colombianos presos por el magnicidio de Moïse en los Estados Unidos “tendrán acompañamiento jurídico y sus familias no estarán solas”.

El jefe de la cartera de Defensa se comprometió a garantizar que “puedan ejercer plenamente su derecho a la defensa y que se conozca la verdad sobre los hechos, con respeto absoluto al debido proceso”.

Militares colombianos y exfuncionario de Haití fueron extraditados a los EE. UU.

17 militares colombianos, presuntamente involucrados en el crimen ocurrido en la vivienda privada de Moïse, en Puerto Príncipe, fueron extraditados en septiembre, junto a Joseph Felix Badio, exfuncionario del Ministerio de Justicia de Haití, a los Estados Unidos.

"Cinco años después de los hechos, continuamos llevando a los sospechosos ante las cortes estadounidenses, y no hemos terminado", indicó entonces el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones.

De acuerdo con las autoridades, los extraditados habrían sido parte del comando armado que, en horas de la madrugada, irrumpió en la vivienda del presidente haitiano y le arrebató la vida, sin que su cuerpo de seguridad actuara para impedirlo.