Una declaración entregada por la representante a la Cámara Luz Verónica Estrada volvió a encender la controversia sobre los cuestionamientos a sus credenciales académicas.

En una entrevista concedida hace un mes al noticiero de la Cámara, la congresista relató que, tras terminar el bachillerato, comenzó a trabajar en labores mineras en Marmato, Caldas, durante varios años, una versión que choca con las fechas de graduación consignadas en los títulos que están bajo escrutinio.

Durante la conversación con el periodista Robinson Castillo, Estrada aseguró que su primer contacto con la minería ocurrió en 2017, cuando se trasladó a Marmato para trabajar contando los coches utilizados para transportar material extraído de las minas. Según su propio relato, permaneció vinculada a esa actividad durante cuatro años, hasta 2021.

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Una fecha que alimenta las dudas

La afirmación ha llamado la atención porque, de acuerdo con los documentos académicos cuya autenticidad ha sido cuestionada, 2021 corresponde precisamente al año en que la congresista habría obtenido títulos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad de Antioquia.

La coincidencia temporal ha sido interpretada por críticos del caso como una contradicción entre la versión entregada por Estrada sobre su trayectoria laboral y las fechas registradas en los diplomas objeto de controversia.

El episodio se suma a la discusión pública que se ha generado alrededor de la representante, luego de que surgieran denuncias sobre una posible falsificación de títulos académicos. La entrevista, difundida antes de que estallara la polémica, ha sido retomada en redes y espacios políticos como un elemento que podría aportar al debate sobre la veracidad de los documentos presentados.

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Se mueve el tablero electoral en Cali

Mientras tanto, el panorama político en Cali comienza a tomar forma de cara a las próximas elecciones locales. Entre los nombres que ya suenan con fuerza figura el empresario y excandidato Roberto Ortiz, conocido popularmente como “El Chontico”, quien se alistaría para disputar por cuarta vez la Alcaldía de la capital vallecaucana. En la elección anterior ocupó el segundo lugar, detrás del actual alcalde, Alejandro Eder.

A la lista también se sumaría Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca y exsecuestrado por las extintas Farc, quien buscaría regresar a la contienda electoral con una aspiración a la Alcaldía de Cali.

En paralelo, otra tensión política sigue creciendo: fuentes consultadas señalaron que, por primera vez, ningún delegado o representante del Gobierno Nacional asistiría al Congreso Ganadero previsto para la próxima semana en Valledupar, en medio de las diferencias entre Fedegán y el Ministerio de Agricultura. La ausencia anticipa un nuevo capítulo en la disputa entre ambas partes.