Gobierno declara oficialmente 'desastre nacional' por incendios: aquí el decreto

Aunque ya se había anunciado desde el pasado jueves, finalmente este domingo se publicó el decreto por parte del Gobierno Nacional donde se declara situación de "desastre nacional" en todo el territorio por cuenta de los incendios forestales y el Fenómeno de El Niño, los cuales han dejado varias zonas afectadas.

En el texto que se firmó el sábado 27 de enero y entró en vigor, se confirma que la declaratoria será por los próximos 12 meses, tal como había anunciado el presidente de la república, Gustavo Petro. Asimismo, se dejó claro que dicha figura puede prorrogarse por un año más con un concepto favorable de “Gestión del Riesgo de Desastres”.

“Declarar la situación de una situación de desastre nacional en todo el territorio por el término de doce meses, prorrogables hasta por un periodo igual, previo concepto favorable del conejo nacional para la gestión del riesgo de desastres”, se lee en el documento que circuló este domingo.

Además de ello, el gobierno nacional señala que en el país “el déficit de precipitaciones que se evidencian en el comportamiento histórico de las lluvias conllevan a una mayor fragilidad en el territorio colombiano para resistir los impactos que genera la influencia del Fenómeno El Niño”.

¿Qué viene luego del decreto?

El Gobierno liderado por Gustavo Petro espera que en los próximos días, la UNGRD "Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres) cree un plan de acción para contener la emergencia ambiental que se vive en territorio colombiano.

En el decreto se detalle que este plan deberá "contener Ias estrategias para la respuesta, la rehabilitación y reconstrucción de las áreas afectadas, y deberá integrar las acciones requeridas para asegurar que no se reactive el riesgo de desastre preexistente”.

Petro advierte con lo que pueda pasar a futuro

Adicionalmente, el presidente hizo una preocupante advertencia sobre la salud forestal de la región amazónica y pacífica en Colombia, pues, según detalló citando pronósticos de las autoridades, hay posibilidad de que los puntos de calor se trasladen a estas regiones.

“El problema mayor: según los pronósticos que tenemos, los puntos de calor en Colombia, que se han extendido a casi todo el país andino y caribeño, tendrán unos desplazamientos. En febrero el litoral pacífico y el Amazonas entran en el mapa de puntos de calor muchos más altos que el historial del país”, dijo.

Manifestó que en este proceso otras zonas salen de la lista de alto riesgo: “se reduce un poco en la región central hacia Norte de Santander. Antioquia se cubre y el Caribe”.

“En estos puntos (Amazonía y Pacífico) cualquier fuego tiene unas dimensiones completamente diferentes a lo que hemos visto hasta ahora. No son fuegos de montaña, no se pueden atender por tierra en general, pueden ser fuegos que se extienden en la selva, de manera que aún no se ha escrito en Colombia”.

