Gobierno alista decreto para eliminar prima a congresistas: el beneficio supera los $16 millones

En las últimas horas se conoció el borrador de un decreto que plantea eliminar la prima especial que reciben los congresistas y que supera los $16 millones.

El documento fue elaborado por el Ministerio de Hacienda y hace parte de una estrategia de austeridad fiscal y de revisión de los ingresos de los altos funcionarios del Estado, en un contexto marcado por el debate sobre la desigualdad salarial y la situación económica de millones de colombianos.

Conforme lo establece el artículo 138 de la Constitución Política no se reconocerá ni pagará a los Congresistas la prima creada mediante el Decreto 2170 de 2013 ni cualquier otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en dicha disposición

De aprobarse, la medida aplicaría para los congresistas que se posesionen a partir del 20 de julio de 2026.

¿En qué consiste el decreto que eliminaría la prima a congresistas?

El borrador propone derogar el Decreto 2170 de 2013, norma que creó la prima especial de servicios para los miembros del Congreso. Según el texto, esta bonificación mensual resulta “desproporcionada” frente al ingreso promedio de la población y no se ajusta a la realidad económica del país.

“Que la remuneración percibida por los Congresistas resulta desproporcionada en relación con el ingreso promedio de la población y con la realidad económica del país haciendo imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y se hace necesario reorientar una senda de gasto y unas medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas”, dice el borrador.

Actualmente, dicha prima asciende a $16.914.540 mensuales, un valor que se suma al salario base y a otros beneficios que reciben los legisladores.

El documento es claro al señalar que, una vez entre en vigencia el nuevo decreto, no se reconocerá ni se pagará esta prima ni ningún otro beneficio salarial o prestacional que tenga origen en la norma que se busca derogar.

El anuncio del borrador se conoció casi de manera simultánea con la confirmación del salario mínimo para 2026, que fue fijado en $2.000.000, incluyendo el auxilio de transporte. Sin este subsidio, el salario básico será de $1.750.905, tras un incremento cercano al 23 %.

Según el Gobierno Petro, el mensaje apunta a reforzar la idea de que las medidas de austeridad deben comenzar por los cargos de mayor jerarquía, sin afectar derechos fundamentales, pero sí ajustando beneficios que hoy generan amplio rechazo ciudadano.

Esto hace imposible el cierre de brechas propuesto en el Plan Nacional de Desarrollo y se hace necesario reorientar la senda de gasto y medidas de austeridad inmediatas son necesarias en tanto no afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso particular de los congresistas, menciona el borrador.

Aunque el decreto aún no ha sido firmado, su divulgación ya abrió un nuevo frente de debate político y social.