MinIgualdad avanza en contrataciones por 469.000 millones, pese a entrar en proceso de liquidación

En cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional emitió en junio (2026) un decreto que ordena iniciar el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

No habiendo pasado dos semanas, la decisión ha generado inquietud en varios sectores. La Defensoría del Pueblo solicitó, a través de un comunicado, aclarar si esta cartera está en capacidad técnica, operativa y humana de llevar a cabo el proceso.

En la página de Presidencia, se publicó la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata, como agente liquidador. Sin embargo, las dudas sobre el proceso se mantienen, al igual que sobre las contrataciones que adelanta y el futuro de sus trabajadores y programas sociales.

Sobre este último punto, la Defensoría advirtió que preocupa especialmente “que la transición institucional pueda generar desarticulación de políticas públicas, interrupción de programas y pérdida de capacidades estatales acumuladas para atender desigualdades estructurales”.

RELACIONADO Presidencia emite directrices para intentar salvar programas del Ministerio de la Igualdad antes de su desaparición

MinIgualdad avanza en 62 procesos de contratación por más de 460.000 millones:

A las dudas sobre el proceso de liquidación, se suma una inmensa preocupación por los 62 procesos de contratación, por cerca de 469.000 millones de pesos que adelanta la cartera. Entre ellos, hay un convenio por 355.000 millones de pesos y un contrato de obra por más de 17.000 millones.

“Aun sabiendo que tenían que liquidar el Ministerio de la Igualdad se atrevieron a contratar más de 469.000 millones de pesos”, advirtió el representante electo Jonathan Eduardo Pineda.

El proceso de liquidación podría tardar un año, según estimaciones; sin embargo, los dineros, presuntamente adjudicados, siguen vigentes. Al respecto, el también representante electo, Daniel Briceño, señaló:

“La pregunta es ¿Por qué, si el Ministerio de la Igualdad se iba a liquidar y se está liquidando, el Gobierno Petro ha avanzado en 62 procesos de contratación por 469.000 millones de pesos?”.

RELACIONADO Defensoría rechaza señalamientos del Clan del Golfo contra periodista en Antioquia

¿Qué pasará con los trabajadores del MinIgualdad?

La incertidumbre sobre el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad se extiende al capital humano de la cartera.

El futuro de al menos 600 trabajadores está en vilo. Según el representante electo Mauricio Mejía, no se tiene “información de qué pasará con nuestros puestos de trabajo. Cientos de personas estamos a la espera de que el Gobierno se pronuncie al respecto”.