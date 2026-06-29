CANAL RCN
Colombia Video

MinIgualdad avanza en contrataciones por 469.000 millones, pese a entrar en proceso de liquidación

A las dudas sobe el proceso de liquidación, se suman preocupaciones sobre el futuro de sus programas y trabajadores.

Noticias RCN

junio 29 de 2026
08:03 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, el Gobierno Nacional emitió en junio (2026) un decreto que ordena iniciar el proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad.

No habiendo pasado dos semanas, la decisión ha generado inquietud en varios sectores. La Defensoría del Pueblo solicitó, a través de un comunicado, aclarar si esta cartera está en capacidad técnica, operativa y humana de llevar a cabo el proceso.

En la página de Presidencia, se publicó la hoja de vida de Alfredo Acosta Zapata, como agente liquidador. Sin embargo, las dudas sobre el proceso se mantienen, al igual que sobre las contrataciones que adelanta y el futuro de sus trabajadores y programas sociales.

Sobre este último punto, la Defensoría advirtió que preocupa especialmente “que la transición institucional pueda generar desarticulación de políticas públicas, interrupción de programas y pérdida de capacidades estatales acumuladas para atender desigualdades estructurales”.

Presidencia emite directrices para intentar salvar programas del Ministerio de la Igualdad antes de su desaparición
RELACIONADO

Presidencia emite directrices para intentar salvar programas del Ministerio de la Igualdad antes de su desaparición

MinIgualdad avanza en 62 procesos de contratación por más de 460.000 millones:

A las dudas sobre el proceso de liquidación, se suma una inmensa preocupación por los 62 procesos de contratación, por cerca de 469.000 millones de pesos que adelanta la cartera. Entre ellos, hay un convenio por 355.000 millones de pesos y un contrato de obra por más de 17.000 millones.

“Aun sabiendo que tenían que liquidar el Ministerio de la Igualdad se atrevieron a contratar más de 469.000 millones de pesos”, advirtió el representante electo Jonathan Eduardo Pineda.

El proceso de liquidación podría tardar un año, según estimaciones; sin embargo, los dineros, presuntamente adjudicados, siguen vigentes. Al respecto, el también representante electo, Daniel Briceño, señaló:

“La pregunta es ¿Por qué, si el Ministerio de la Igualdad se iba a liquidar y se está liquidando, el Gobierno Petro ha avanzado en 62 procesos de contratación por 469.000 millones de pesos?”.

Defensoría rechaza señalamientos del Clan del Golfo contra periodista en Antioquia
RELACIONADO

Defensoría rechaza señalamientos del Clan del Golfo contra periodista en Antioquia

¿Qué pasará con los trabajadores del MinIgualdad?

La incertidumbre sobre el proceso de liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad se extiende al capital humano de la cartera.

El futuro de al menos 600 trabajadores está en vilo. Según el representante electo Mauricio Mejía, no se tiene “información de qué pasará con nuestros puestos de trabajo. Cientos de personas estamos a la espera de que el Gobierno se pronuncie al respecto”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Gobierno Nacional

"La famosa paz total es un engaño": Rodrigo Lara, en Noticias RCN

Cartagena

“Pensé que nos íbamos a morir”: joven perdida en mar abierto tras alquilar un Jet Ski en Barú

Santander

Hallan el cuerpo sin vida de senderista que cayó al cañón de Las Iguanas, Santander

Otras Noticias

Mundial de fútbol

🔴 EN VIVO | Países Bajos vs. Marruecos: siga el último partido de HOY en el Mundial 2026

La jornada de este lunes cierra con uno de los mejores partidos de la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Perú

Actas revelan el triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales de Perú

Con el 100% de las actas contabilizadas, Fujimori logró el 50.135% de la votación, sobre el 49.865% de Sánchez. La diferencia es de menos de 50.000 votos.

Sociedad de Activos Especiales

Vehículos desde $2 millones: SAE anuncia nueva subasta con motos, carros y camionetas

Argentina

Argentina detecta nueva variante de hantavirus en Tierra del Fuego

Viral

El llamado 'espiritista más poderoso del mundo', que es de Ghana, hizo impactante predicción sobre el Mundial