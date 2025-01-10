Gobierno entrega parte de la Hacienda Nápoles de Pablo Escobar a mujeres víctimas del conflicto

El gobierno Nacional entregó a mujeres víctimas del conflicto armado una parte del terreno de la Hacienda Nápoles, mítico símbolo de poder del narcotraficante Pablo Escobar, informó el presidente Gustavo Petro.

La finca ubicada en Puerto Triunfo, Antioquia, pasó a manos del Estado por extinción de dominio tras la muerte de Escobar en 1993 durante un operativo de la fuerza pública.

En mayo, el presidente Gustavo Petro pidió que los terrenos de este predio fueran entregados a víctimas del conflicto como parte de una reforma agraria con la que ha dado miles de hectáreas de tierra a campesinos.

Víctimas del conflicto reciben parte de la Hacienda Nápoles

La icónica hacienda del capo del narcotráfico pasó a manos del Estado y luego su administración fue entregada a la alcaldía del municipio de Puerto Triunfo.

Esa entidad la habilitó como un parque temático que incluye un zoológico y un complejo hotelero donde por años fue exhibida una avioneta que Escobar supuestamente utilizó para traficar cocaína.

Tras la propuesta del presidente Petro, este 1 de octubre su gobierno oficializó una primera entrega de 120 de las más de 4.000 hectáreas de la propiedad.

"Se empezó a recuperar la hacienda Nápoles para las víctimas", escribió el presidente a través de su cuenta de X.

El cruce de opiniones por el futuro de la Hacienda Nápoles

Los empresarios a cargo del parque dentro de la hacienda habían protestado bajo el argumento de que el turismo representa un importante ingreso para la región.

Por otro lado, hay quienes consideran que el Estado se expone a demandas si incumple el contrato de arrendamiento. Según medios locales, el acuerdo entre la alcaldía y los gestores del parque va hasta 2087.

Felipe Harman, director de la estatal Agencia Nacional de Tierras (ANT), aseguró que el parque apenas ocupa 300 hectáreas del predio, por lo que las zonas sin ocupar deben ser entregadas a las víctimas.

Hay una inmensa cantidad de tierra que no sabemos con claridad cuál es su debida ocupación.

Las beneficiarias ya habían recibido el terreno en comodato en 2017, pero según el gobierno fueron desalojadas a la fuerza por la policía.