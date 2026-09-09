MinJusticia confirma que se construirán 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos

El Ministerio de Justicia le confirmó al Partido Conservador que el gobierno nacional construirá 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos y llevará a cabo un fortalecimiento en cuanto a los inhibidores de señal.

Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, la política en las cárceles apunta que tendrá modificaciones, teniendo en cuenta que se han vuelto focos de criminalidad a nivel nacional.

La megacárcel en Medellín: ¿En qué va el proyecto?

Durante la campaña y tras resultar ganador de la contienda, el presidente ha recalcado la importancia de construir cárceles al estilo de El Salvador, las cuales han sido respaldadas y criticadas a nivel internacional.

La primera megacárcel ya se está ejecutando en Medellín, puntualmente en el corregimiento de San Cristóbal. La obra superó el 30 % y se espera que una vez finalizada, albergue a más de 1.300 personas.

“Será una solución para el hacinamiento en los centros de detención y aumentará las capacidades de seguridad”, sostuvo el alcalde Federico Gutiérrez al dar el anuncio de que la ejecución llegó al 35 %.

El proyecto fue estructurado por la Agencia APP de Medellín y contempla una infraestructura distribuida en cinco pabellones, además de espacios destinados a diferentes servicios.

¿El Inpec debe seguir dirigiendo las cárceles?

A diferencia de los establecimientos destinados a personas que están condenadas, esta cárcel estará enfocada en quienes permanecen privados de la libertad de manera preventiva mientras las autoridades definen su situación.

En esta megacárcel habrá seis pabellones, de los cuales uno será especial para adultos mayores y reclusos con condiciones que impidan su movilidad. Sumado a ello, se contemplan áreas de sanidad, jurídica, formación, visitas y un centro de control con tecnología.

Ahora bien, a la par del tema de los nuevos centros penitenciarios, se ha contemplado la posibilidad de que las direcciones no sigan en manos del Inpec, sino de policías y militares retirados.