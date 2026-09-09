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MinJusticia confirma que se construirán 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos

Efraín Cepeda, presidente del Partido Conservador, señaló que el Ministerio de Justicia lo confirmó.

Foto: diseñada por Magnific.
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Noticias RCN

septiembre 09 de 2026
01:53 p. m.
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El Ministerio de Justicia le confirmó al Partido Conservador que el gobierno nacional construirá 10 megacárceles alejadas de los centros urbanos y llevará a cabo un fortalecimiento en cuanto a los inhibidores de señal.

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Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, la política en las cárceles apunta que tendrá modificaciones, teniendo en cuenta que se han vuelto focos de criminalidad a nivel nacional.

La megacárcel en Medellín: ¿En qué va el proyecto?

Durante la campaña y tras resultar ganador de la contienda, el presidente ha recalcado la importancia de construir cárceles al estilo de El Salvador, las cuales han sido respaldadas y criticadas a nivel internacional.

La primera megacárcel ya se está ejecutando en Medellín, puntualmente en el corregimiento de San Cristóbal. La obra superó el 30 % y se espera que una vez finalizada, albergue a más de 1.300 personas.

“Será una solución para el hacinamiento en los centros de detención y aumentará las capacidades de seguridad”, sostuvo el alcalde Federico Gutiérrez al dar el anuncio de que la ejecución llegó al 35 %.

El proyecto fue estructurado por la Agencia APP de Medellín y contempla una infraestructura distribuida en cinco pabellones, además de espacios destinados a diferentes servicios.

¿El Inpec debe seguir dirigiendo las cárceles?

A diferencia de los establecimientos destinados a personas que están condenadas, esta cárcel estará enfocada en quienes permanecen privados de la libertad de manera preventiva mientras las autoridades definen su situación.

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En esta megacárcel habrá seis pabellones, de los cuales uno será especial para adultos mayores y reclusos con condiciones que impidan su movilidad. Sumado a ello, se contemplan áreas de sanidad, jurídica, formación, visitas y un centro de control con tecnología.

Ahora bien, a la par del tema de los nuevos centros penitenciarios, se ha contemplado la posibilidad de que las direcciones no sigan en manos del Inpec, sino de policías y militares retirados.

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