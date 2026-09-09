Abecé del nuevo decreto de armas: ¿quién podrá portarlas, qué requisitos debe cumplir y cuáles son los riesgos?

El levantamiento de la suspensión de los permisos para portar armas abrió un nuevo debate en Colombia: ¿qué tan fácil será ahora para un ciudadano acceder legalmente a un arma y llevarla consigo?

La discusión ha generado dudas e incluso críticas, pero también ha puesto sobre la mesa varios mitos relacionados con el porte y la tenencia de armas de fuego.

¿Cómo cambia el porte de armas con el nuevo decreto de De la Espriella?

Andrés Nieto, director del Observatorio de Seguridad de la Universidad Central, explicó en Noticias RCN que la medida no significa que cualquier persona pueda comprar un arma y salir a la calle con ella sin ningún tipo de control.

Según el experto, durante los últimos años los ciudadanos podían solicitar permisos en determinadas circunstancias, pero desde 2015 y con mayor contundencia a partir de 2016 se había suspendido la expedición de nuevos permisos, con algunas excepciones.

Entre quienes podían acceder a autorizaciones estaban integrantes retirados de la Fuerza Pública, personal de reserva, escoltas y trabajadores de empresas de vigilancia o de valores debidamente autorizadas. También existía la posibilidad para civiles que lograran demostrar ante el Estado que enfrentaban un riesgo extraordinario.

¿Cuál es la diferencia entre la tenencia de armas y el porte?

Uno de los puntos centrales de la discusión está en diferenciar tenencia y porte.

La tenencia permite que una persona autorizada tenga el arma en un lugar determinado, como su vivienda, mientras que el porte implica llevarla consigo fuera de ese sitio.

Por eso, el levantamiento de la suspensión no significa que desaparezcan los controles. De acuerdo con Nieto, el ciudadano que quiera acceder legalmente a un arma debe iniciar un proceso ante las autoridades competentes y demostrar que cumple con las condiciones establecidas.

El procedimiento incluye diferentes evaluaciones antes de que se tome una decisión.

Requisitos para solicitar un permiso para el porte de armas

El experto explicó que el proceso está contemplado dentro de la regulación colombiana sobre armas y que el ciudadano debe presentar la solicitud correspondiente. Posteriormente, debe cumplir con evaluaciones que incluyen:

Examen médico.

Evaluación psicológica.

Prueba de aptitud para el manejo de armas.

Revisión de las condiciones del solicitante.

Evaluación sobre si realmente existe una razón que justifique la autorización.

Es decir, presentar la solicitud no garantiza que el permiso sea concedido. El Estado tiene la facultad de estudiar cada caso y negar la autorización si considera que la persona no cumple con las condiciones necesarias.

¿Si hace uso de su arma puede tener consecuencias?

Otro de los puntos que genera confusión es creer que contar con un permiso para portar un arma significa que la persona queda protegida jurídicamente si llega a utilizarla. Esto no es así.

Nieto recordó que si una persona acciona un arma y causa la muerte o lesiones a otra, puede tener que responder ante las autoridades, incluso si contaba con autorización para portar el arma.

La existencia de un permiso tampoco significa que automáticamente se configure la legítima defensa. Esta figura debe ser evaluada por las autoridades y, eventualmente, por un juez, teniendo en cuenta las circunstancias específicas en las que ocurrió el hecho.

¿Qué pasa con las armas ilegales en el país?

Para Andrés Nieto, uno de los principales problemas de seguridad en Colombia no está necesariamente en las armas que se encuentran registradas legalmente, sino en aquellas que circulan por fuera del control estatal.

El experto aseguró que en el país habría alrededor de 3,5 millones de armas ilegales, en poder de delincuentes, grupos criminales y organizaciones armadas. La diferencia, según su explicación, es que una persona que busca obtener un arma legal debe entregar información al Estado y someterse a diferentes controles, mientras que quienes operan en el mercado ilegal no pasan por estos filtros.

Nieto incluso señaló que en sectores de Bogotá se pueden alquilar armas para cometer delitos, lo que evidencia, según él, las dificultades que existen para controlar el mercado clandestino.

¿Más armas significan más seguridad?

Quienes defienden la posibilidad de acceder a un arma legalmente argumentan que un ciudadano que enfrenta una amenaza debería tener herramientas para protegerse. Sin embargo, los críticos advierten que una mayor circulación de armas podría terminar aumentando los hechos violentos.

Nieto citó un estudio realizado por la Universidad de Boston que, según explicó, encontró un aumento de la violencia en territorios de Estados Unidos que flexibilizaron las normas sobre armas.

De acuerdo con su referencia, el incremento habría llegado al 22% entre los tres y cinco años posteriores a la flexibilización.

El argumento central es que un arma no necesariamente termina siendo utilizada únicamente durante un delito. También puede aparecer en conflictos cotidianos, discusiones familiares, problemas de convivencia o enfrentamientos entre ciudadanos.