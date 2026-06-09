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Escándalo en el Inpec: ¿Por qué tardó en aplicarse el decreto para bloquear celulares en las cárceles?

Durante un debate de control político, el escándalo salió a la luz.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 06 de 2026
07:57 p. m.
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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) admitió ante el Congreso que el decreto diseñado para restringir las comunicaciones celulares e internet no autorizadas dentro de las cárceles solo comenzó a implementarse en enero de 2025, seis meses después de su entrada en vigor.

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La revelación se produjo mediante una carta enviada por el Inpec a la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, conocida en exclusiva por Noticias RCN, en el marco de un debate de control político.

Dudas en torno a la demora

De acuerdo con el documento, una vez iniciada su implementación en el mes de enero de 2025, se asignó a la coordinación del Grupo de Policía Judicial la función específica de proyectar y generar los actos administrativos correspondientes.

La demora en la aplicación de esta medida genera interrogantes sobre qué sucedió durante ese período de seis meses, especialmente considerando que el Inpec ha incautado más de 72.000 celulares en las cárceles.

Durante el debate de control político, se cuestionó la eficacia de las medidas implementadas.

Sumado a ello, la carta revela que la Policía Judicial, encargada de implementar el decreto, no participó en su diseño. Es decir, la dependencia no fue convocada para participar en las mesas de estudio ni en la creación del documento.

El polémico punto de internet en la cárcel de Itagüí

El escándalo se profundiza con la revelación de una directiva del director del instituto dirigida a la directora de la cárcel de Itagüí, solicitando la instalación de un punto de internet para ser utilizado exclusivamente por los facilitadores, voceros y miembros representantes de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, quienes estuvieron en diálogo con el gobierno anterior.

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Las características de esta solicitud establecían que su uso debía ser exclusivamente para los fines que fue solicitado, en un horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., de lunes a viernes. Entonces, se otorgó un acceso controlado pero regular a los cabecillas.

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