Afros, indígenas y campesinos no se pusieron de acuerdo para recibir tierras del Gobierno

El Gobierno Nacional tenía contemplado entregar este jueves 937 hectáreas de tierra a campesinos indígenas y afrodescendientes del norte del Cauca.

Sin embargo, dicha entrega no se pudo llevar a cabo debido a que no hubo un acuerdo por parte de las comunidades en cómo sería la repartición de la tierra.

"Afros, indígenas y campesinos deberán ponerse de acuerdo en estos días y ver cómo será la entrega de esas tierras", dijo la vicepresidenta Francia Márquez desde Santander de Quilichao (Cauca).

De acuerdo con la Agencia Nacional de Tierras (ANT), la compra de estas tierras se hizo a particulares que vendieron de manera voluntaria.

Gerardo Vega, director general de la ANT, afirmó que “las comunidades étnicas han habitado el norte del Cauca de manera ancestral y han padecido el conflicto por la tierra en esa región. Con estas tierras esperamos empezar un camino de tranquilidad, de concertación; y esta compra y entrega a esas comunidades es el aporte de la reforma agraria, para que el Gobierno del Cambio ayude a todos al logro de la paz total".

Dentro de las condiciones que colocó el gobierno para la entrega de estas tierras está que los beneficiarios no puedan alquilarlas ni tampoco cultivar caña en estas. Además, las tierras serán entregadas de manera colectiva y no a personas en particular. Otra de las condiciones es que al momento de trabajar estas tierras los beneficiarios incluyan proyectos productivos para las mujeres.

Por su parte, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, aseguró que las tierras seguirán estando en posesión del Gobierno Nacional hasta que las comunidades lleguen a un acuerdo para así poder ser entregadas.

El objetivo del Gobierno es que las familias que reciban tierras en los municipios de Caloto y Corinto (norte del Cauca) pertenezcan a comunidades negras de los consejos comunitarios y resguardos indígenas de esa región del país, donde la ANT compró 24 predios por 490 hectáreas.

Otros seis predios (447 hectáreas) fueron adquiridos en Sincelejo (Sucre), Barrancas (La Guajira), La Plata (Huila), Riosucio (Caldas) y Silvia (Cauca) y beneficiarán a 3.542 familias pertenecientes a resguardos indígenas de esos departamentos.