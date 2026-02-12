Gobernadores piden al Gobierno Nacional que utilice los recursos no ejecutados de las regalías para atender la emergencia invernal

Luego de que el Gobierno Nacional decretara una nueva emergencia económica y social para atender a los cerca de 253.000 damnificados por las lluvias, en al menos ocho departamentos, varios gobernadores pusieron sobre la mesa la idea de utilizar los recursos no ejecutados de las regalías que, según dicen, superan los seis billones de pesos.

En palabras de Margarita Guerra, gobernadora del departamento de Magdalena, “hay más de seis billones de pesos en ciencia, tecnología e información, que se pueden perfectamente utilizar para llevar una solución inmediata a cada uno de los damnificados”.

Aunque no se oponen a la tercera declaratoria de emergencia del “Gobierno del cambio”, solicitaron que, de ahora en adelante, las decisiones sobre la emergencia invernal se tomen de manera concertada y sin afectar la autonomía de las regiones.

Según el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, el país tiene “estancados en esos fondos cuenta, desde hace cinco o siete años más de nueve billones de pesos, que están ahí quietos, ganando intereses en el sistema financiero y deberían destinarse a la atención de todas estas emergencias”.

Córdoba pide que sus recursos se queden en el departamento para atender la crisis invernal:

En medio del consejo de ministros realizado en Montería, el gobernador del departamento de Córdoba, Erasmo Zuleta, extendió una solicitud al Gobierno Nacional, para dejar en el departamento los recursos que produzcan sus empresas y, así, dar una atención prioritaria a las familias damnificadas:

“¿A dónde se van las utilidades que generan las empresas que están en el departamento de Córdoba? Que desde el orden nacional den la orden que los recursos de estas utilidades se queden en esta zona”.

Su propuesta y la de utilizar los recursos no ejecutados de las regalías podrían discutirse en la cumbre de gobernadores, programada entre el 18 y 19 de febrero, en el departamento de Córdoba.

Allí se abordarán soluciones conjuntas con el Gobierno Nacional para enfrentar la emergencia por las lluvias e inundaciones de los últimos días que, en parte, responden a un frente frío que viaja desde el norte del continente y ya alcanzó a Colombia.