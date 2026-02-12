Gobierno Petro decreta una nueva emergencia económica ante la crisis generada por las lluvias en ocho departamentos

Al cierre de la jornada del miércoles, 11 de febrero, el presidente Gustavo Petro y todo su gabinete firmaron el decreto 0150 con el que declaran una nueva emergencia económica y social, esta vez, por la calamidad climática, que golpea a al menos ocho departamentos, especialmente a Córdoba.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, se lee en el documento, que argumenta que los mecanismos ordinarios para la atención de los damnificados resultan insuficientes ante la magnitud de las inundaciones.

Un último informe de las autoridades revela que 252.233 personas de 69.235 familias se han visto afectadas por las lluvias, al igual que 16.113 viviendas y 111 vías. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) estima que entre 250.000 y 300.000 hectáreas de cultivos se han perdido, al igual que 200.000 hectáreas de pastoreo, según el coordinador regional de Fedegán en el departamento de Córdoba, Leonardo de Salas.

El tercer decreto de emergencia económica en la era Petro

Es la tercera vez que el Gobierno Petro invoca esta figura, consagrada en la Constitución colombiana para situaciones excepcionales, y la segunda en menos de seis meses.

El decreto de emergencia económica anterior, que cubre a todo el país, fue expedido luego de que la última reforma tributaria del “Gobierno del cambio” se hundiera en el Congreso. De momento se encuentra suspendido.

Según el exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, “este mismo tema de alerta invernal ya había sido incluida en la declaratoria de emergencia económica que, hoy, está suspendida temporalmente en la Corte y se hablaba de 0.5 billones de pesos ¿Por qué se pasa a ocho billones? Es un impuesto absolutamente antitécnico. No se usa en el mundo, prácticamente en ningún país”.

Gobierno busca recaudar ocho billones de pesos ¿De dónde saldrán?

Con el decreto de emergencia económica el Gobierno Petro busca crear nuevos impuestos que permitan a la nación recaudar ocho billones de pesos.

Dichos impuestos recaerán sobre personas jurídicas; es decir, empresas que, de acuerdo con analistas, tengan un patrimonio superior a los 10.000 millones de pesos.