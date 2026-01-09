Granada habría sido lanzada contra puesto de control del Ejército en Jamundí

En la tarde del martes, 1 de septiembre, el orden público se vio alterado sobre la vía potrerito, sector Las Piñas, en jurisdicción de Jamundí, Valle del Cauca, cuando un artefacto explosivo fue lanzado en contra de un puesto de control del Ejército.

Según versiones preliminares, habría sido una granada que, por suerte, no causó lesiones a los uniformados ni afectaciones entre la población Civil, que se acercó tras el estruendo para verificar lo sucedido.

En un video grabado poco después de la explosión, se escucha a una mujer alertando a la comunidad: “Bomba en Las Piñas, (colocaron) una bomba en Las Piñas”.

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