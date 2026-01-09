Fiscalía reactiva órdenes de captura contra ‘Calarcá’, ‘Araña’ y otros miembros de grupos armados

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra ‘Calarcá’, ‘Andrey’, ‘Richard’, ‘Jhon Mechas’ y ‘Araña’, entre otros miembros de grupos armados.

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Cabe recordar que el pasado 28 de agosto, el gobierno de Abelardo de la Espriella dio por finalizada la mesa de diálogo que había con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Gobierno dio por finalizadas las mesas de diálogo

Acto seguido, se revocaron las designaciones que tenían los miembros de los grupos armados como representantes en las mesas, condición que les permitió tener suspendidas las órdenes de captura.

Para el caso del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente, se reactivan las órdenes para:

¿A quiénes les reactivan las órdenes de captura?

Carlos Eduardo García Téllez – alias Andrei o Andrey.

Sandra Milena Niño Guerrero.

Farby Edisson Parra Parra – alias Richard.

Robinson de Jesús González – alias Caicedo.

Fabio Giraldo Giraldo – alias Albeiro González.

Jeisson Ferney Lasso Devia.

Yimison Bustos Ávila – alias Jimmy o Andrían Méndez.

Rolad Arnulfo Torres Huertas – alias Álvaro Boyaco.

Yersid Muñoz Ramirez.

Jhon Faiber Lugo Ramos – alias Rafael.

Euser Motta Meneses.

Alexis de Jesús Muñoz Adarve.

Jhonmaro Ortiz Camayo – alias Maniqueta o Yogui.

Elkin Eduardo Ramírez Ramírez.

Faber García Guzmán.

Jorge Luis Caicedo Castro.

Jorge Luis Caicedo Castro.

Jhon Jainer Trochez Medina – alias Malacia.

Jerci Duvian Ruiz Mazo.

Sergio Andrés Martínez Martínez – alias Hueso o Bolívar.

Romario Carrascal Alvernia.

Jhon Edinson Bayona Rojas.

Edwar Andrés Campo Dagua – alias Cabezas o Jimmy.

Adolfo Ballesteros Fernández – alias José Tomás Ojeda.

Óscar Ojeda Erazo – alias Leopoldo o Papá Noel.

Alexander Díaz Mendoza – alias Calarcá.

Diana Carolina Rey Rodríguez – alias Érika.

Javier Alfonso Velosa García – alias Jhon Mechas o John Catatumbo.

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Para el caso de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, se reactivan para:

José Vicente Lesmes – alias Walter Mendoza.

Geovanny Andrés Rojas – alias Araña.

Luis Andrés Figueroa Marín – alias Popeye.

Allende Perilla Sandoval – alias Allende.

José Darley Malagón Jiménez – alias Uriel o Poco Pelo.

Henry Quiñones Angulo – alias Tocayo.

Diego Fernando Guerrero Segura – alias Diego o Negro Eloy.

María Lizeth Moreno Cantillo.

Jorge Alejandro Avendaño Suárez.

Pablo Edis Ortiz Cortes – alias Bladimir.

Andy Javier García Lastre.

Eduin Mauricio Matallana Ramírez.

Edison Barreto Romero.

Por último, estos son los miembros de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada a quienes les reactivan las órdenes: