Grave incendio en el GranSan de Bogotá consumió varios locales

Un incendio estructural fue registrado en horas de la madrugada de este lunes 16 de noviembre en el reconocido centro comercial Gran San, ubicado en la localidad Santa Fe.

La emergencia desató preocupación entre los habitantes del sector, quienes registraron la presencia de las autoridades a inmediaciones de la estructura.

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¿Qué pasó en el centro comercial Gran San?

Según el reporte del cuerpo de Bomberos de Bogotá, el incendio estructural se presentó en horas de la madrugada y logró ser controlado.

Aunque no se reportaron personas lesionadas, las autoridades informaron que, hasta el momento, 22 locales se vieron afectados por el fuego. Ante la emergencia, se activó el equipo especializado de Investigación de Incendios para establecer las causas detrás del hecho.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, quienes hicieron presencia de inmediato en la zona, aseguró que, durante la evaluación de las estructuras y el censo de las personas afectadas por el incendio, se han establecido 27 restricciones de uso de locales y 13 de parqueaderos. Además, se han realizado 20 registros de familias afectadas.

“También se entregan recomendaciones a la gerencia del centro comercial y a la Alcaldía Local para adelantar acciones que permitan recuperar las condiciones de normalidad en la zona”, aseguró IDIGER.

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¿Cuáles son las condiciones de la edificación?

Tras controlar el incendio, el Cuerpo de Bomberos informó que actualmente se encuentran hidratando puntos calientes que todavía hay en la estructura por su distribución. Las labores se han intensificado para evitar que los fuegos ocultos puedan llegar a extenderse.

Durante la evaluación, las autoridades restringieron la entrada de los comerciantes presentes. Esto a raíz de los riesgos estructurales y de contaminación respiratoria. Ingenieros del IDIGER también se encuentran haciendo una evaluación estructural de la edificación para determinar el comportamiento de los materiales de construcción tras el incendio.

Finalmente, el Cuerpo de Bomberos están adelantando los censos respectivos de los locales afectados en coordinación con la administración del centro comercial. Las causas detrás del incendio son materia de investigación.