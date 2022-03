Gremio de transportadores, uno de los sectores afectados con la crisis de contenedores

En el marco de la pandemia del covid-19 y la recuperación económica, Noticias RCN llegó hasta Buenaventura para conocer un poco más de la crisis de contenedores, la cual afecta a la población con el retraso en la entrega e incremento en el precio de algunos productos.

Esta problemática mundial se vive en el uno de los principales puertos del país, como lo es del Pacífico, ya que allí se maneja cerca del 50% de la carga de comercio exterior del país.

Una de las dificultades que se presenta en el puerto de Buenaventura es la cantidad de contendores vacíos represados, los cuales están retrasando las operaciones y tienen a varios camiones parados, por días, a la espera de ser despachados.

Conductores afectados

En medio de esta crisis, uno de los sectores más afectados es el de los trasportadores, pues ellos denuncian que la falta de espacio en los patios les impide descargar los contendores vacíos y duran hasta cuatro días para soltar uno de estos recipientes de carga.

“Lo que dicen ellos es que no hay espacio, que en los puertos no hay espacio, pero de todas maneras el problema no es de nosotros, el problema es de las navieras porque deberían tener otros patios en donde dejar los contenedores”, dijo uno de los trasportadores afectados con la situación.

Y añadió: “Hasta cuatro días duré para soltar un contenedor, cuatro días pagando hotel y comida… Lo que va a ganar uno por un viaje, por ejemplo, a Cali, son 150.000-140.000, ahí queda el hotel y comida, ¿que lleva a la casa? Ropa sucia es lo único que va a llevar”.

Antes de la crisis, los trasportadores lograban hacer hasta tres viajes en una semana, ahora, hacen uno en una semana. Y es que en uno de los patios con los que cuenta Buenaventura, previo a la pandemia, los buques llevaban por día 1.500 de estos contenedores; sin embargo, a la fecha, solamente se llevan 300, razón por la que quedan represados en los patios, por día, hasta 900 contenedores.

