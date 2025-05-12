Mesa Directiva del Consejo Gremial para 2026 estaría definida: Natalia Gutiérrez sería la presidenta

La Mesa Directiva del Consejo Gremial Nacional (CGN) para el 2026 estaría prácticamente definida y, de confirmarse, quedaría en manos de dos figuras con experiencia clave en el sector público y privado. Según información obtenida por Noticias RCN, la fórmula sería la de Natalia Gutiérrez, actual presidenta de Acolgen, como presidenta del Consejo, y Andrés Velasco, presidente de Asofondos, como vicepresidente. La elección formal está programada para el miércoles 10 de diciembre.

Dos líderes con trayectoria en sectores estratégicos

Tanto Gutiérrez como Velasco cuentan con una trayectoria ampliamente reconocida. Ambos ejercieron como viceministros: Natalia Gutiérrez fue viceministra de Minas y del Interior, mientras que Andrés Velasco ocupó la Viceministerio de Hacienda. Su paso por el Gobierno y su actual influencia en dos de los sectores más sensibles del país —energía y pensiones— crean una fórmula con alto peso técnico y político.

De ser elegidos, asumirían la vocería del sector empresarial en un año clave para la agenda económica, en medio de debates sobre transición energética, sostenibilidad fiscal, mercados laborales, seguridad jurídica y modernización estatal.

La presencia de dos líderes con conocimiento profundo del funcionamiento del Estado y del mercado permitiría fortalecer la interlocución del sector privado con el Gobierno y el Congreso, especialmente en un escenario en el que las decisiones económicas serán determinantes para el rumbo del país.

El papel del Consejo Gremial en Colombia

Actualmente, la Mesa Directiva del CGN para el 2025 está presidida por Camilo Sánchez Ortega, quien asumió el 1 de enero de este año. El Consejo Gremial Nacional, creado en 1991, es el máximo foro permanente de deliberación del sector empresarial, integrado por los gremios económicos más representativos del país.

El CGN agrupa sectores como agropecuario, construcción, infraestructura, industria, comercio y servicios, logística, transporte, servicios públicos, minero-energético, hidrocarburos, tecnología, financiero, asegurador, turismo y hotelería. En conjunto, representa cerca del 80% del PIB y más de 15.000 empresas.

Además de su rol técnico, el Consejo participa activamente en discusiones sobre paz, acuerdos comerciales, competitividad, innovación, lucha contra la corrupción, protección ambiental, cierre de brechas de género, modernización estatal y fortalecimiento del empleo formal. Su vocería es determinante en el diseño de políticas que inciden en el desarrollo económico y social del país.

La elección del próximo 10 de diciembre, por tanto, no solo renovará su liderazgo, sino que marcará el tono de la relación entre el Gobierno y el sector empresarial para un año que será decisivo para Colombia.