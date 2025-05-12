Primer caso de quemado con pólvora en Bucaramanga: menor de 16 años resultó herido
El joven fue trasladado al Hospital Local del Norte de Bucaramanga, donde recibió atención inmediata.
Noticias RCN
08:51 a. m.
Las autoridades reportaron el primer caso de una persona lesionada por manipulación de pólvora en Bucaramanga durante esta temporada. Se trata de un menor de 16 años que sufrió quemaduras en uno de sus dedos luego de que le explotara un tote en la mano.
El joven fue trasladado al Hospital Local del Norte de Bucaramanga, donde recibió atención inmediata con antibióticos debido a las laceraciones que presentaba.
Joven quemado con pólvora en Bucaramanga presenta quemaduras de primer y segundo grado
Los médicos confirmaron quemaduras de primer y segundo grado. Tras la valoración, fue dado de alta y actualmente se recupera en su vivienda, ubicada en el norte de la ciudad.
De acuerdo con versiones preliminares, el adolescente manipulaba pólvora en horas de la noche junto a un grupo de personas cuando ocurrió el accidente.
Alerta amarilla en Santander
El incidente se registra en medio de la alerta amarilla decretada en Bucaramanga y Barrancabermeja para prevenir un aumento en los casos de quemaduras por pólvora durante las celebraciones de fin de año.
El año pasado, Bucaramanga reportó 13 personas lesionadas por pólvora, mientras que en Barrancabermeja se registraron siete casos, entre ellos el fallecimiento de un menor de seis años por consumo de estos artefactos.