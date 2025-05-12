Aida Victoria Merlano reveló por qué permitió que 'El Agropecuario' ingresara al reality de Westcol

En medio de la controversia que surgió por la reciente aparición de Juan David Tejada, conocido como El Agropecuario, en el reality digital de Westcol, Aida Victoria Merlano se pronunció en sus redes sociales para explicar por primera vez cómo se dio la participación de su expareja y padre de su hijo en el proyecto.

La influencer aseguró que ella misma dio el visto bueno para que ambos hombres coincidieran en pantalla, pese a los conflictos legales que mantiene con Tejada por la cuota de alimentos.

La autorización de Aida Victoria para que Westcol llamara al 'Agropecuario'

Según relató en una serie de historias, Westcol la contactó previamente para consultarle si la presencia de Tejada podría incomodarla.

Merlano afirmó que no solo aceptó la idea, sino que la vio como una oportunidad para que el padre de su hijo generara ingresos y cumpliera con sus obligaciones económicas.

Aspiro y espero que un día mi hijo coma a costillas tuyas, así como tú todavía comes a costillas mías

La reacción de Aida Victoria surgió luego de que los seguidores la señalaran por no pronunciarse ante la coincidencia de sus dos exparejas en un mismo formato digital.

Para ella, la polémica es ajena a su vida emocional actual: insistió en que su decisión fue práctica y centrada en el bienestar de su hijo.

West a mí me dijo: ‘¿Tú tienes problema si yo invito a tu ex a hacer parte de mi proyecto?’ y yo le dije: ‘Mi amor, si él no tiene problema en ser empleado tuyo, ¿por qué tendría yo problema si lo tengo demandado por alimentos y que antes me sirve que haga plata?’

El Agropecuario ingresó al reality de Westcol

La presencia de Tejada generó un fuerte revuelo desde la primera emisión del programa, en parte porque la relación entre él y Merlano terminó marcada por acusaciones públicas y un proceso legal por incumplimiento de obligaciones paternas.

Incluso, durante una transmisión, Westcol leyó un mensaje que cuestionaba el rol del influenciador como padre, lo que aumentó la discusión en redes.

Aida Victoria también respondió a críticas de Tejada, destacando que mantiene buenas relaciones con la mayoría de sus exparejas y que el único vínculo conflictivo es el relacionado con el proceso de alimentos.

Si tú estás en ese circo, fue porque yo di autorización de que te contrataran de payaso. ¿Cómo una le va a truncar las oportunidades a un hombre que tiene tantos hijos que mantener?.

Para cerrar la polémica, la creadora de contenido aseguró que su autorización para la participación de El Agropecuario se dio sin resentimientos y únicamente pensando en que “trabaje y cumpla”.

La situación sigue generando debate entre los seguidores del reality y los usuarios de redes sociales, especialmente por la tensión que podría surgir entre los participantes dentro del programa.