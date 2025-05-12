CANAL RCN
Deportes

Bogotá suma un nuevo escenario para el pádel con la apertura de PadelTown

PadelTown inauguró una nueva sede en Nuestro Bogotá con 1.600 m², cuatro canchas cubiertas y espacios para entrenamientos y clases grupales.

Padetown
Foto: Cortesía

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
09:30 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Con el auge del pádel en Colombia, un deporte que ganó fuerza después de la pandemia y que hoy cuenta con miles de aficionados, PadelTown inauguró oficialmente su nuevo punto en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, consolidándose como una de las marcas líderes en infraestructura deportiva especializada.

¿Contagiado por la fiebre del pádel? Descubra dónde jugar en Bogotá en 2025
RELACIONADO

¿Contagiado por la fiebre del pádel? Descubra dónde jugar en Bogotá en 2025

Este espacio se suma a la expansión de canchas en el país, que sigue creciendo al mismo ritmo que la demanda por este deporte.

Un nuevo espacio de alto nivel en el occidente de Bogotá

La sede recién inaugurada representa el tercer punto de PadelTown y cuenta con 1.600 metros cuadrados, cuatro canchas totalmente cubiertas y una capacidad para 16 jugadores simultáneos, características que la posicionan como una alternativa robusta y de fácil acceso para quienes viven o trabajan en el occidente de la ciudad.

Pádel, un deporte que ha comenzado a tomar fuerza en Colombia: ¿de qué trata?
RELACIONADO

Pádel, un deporte que ha comenzado a tomar fuerza en Colombia: ¿de qué trata?

El lugar ofrece no solo alquiler de canchas para práctica recreativa o competitiva, sino también entrenamientos individuales y clases grupales, enfocadas en jugadores de todos los niveles.

Sobre esta expansión, Emilio Pombo, director de PadelTown, señaló: “A diferencia de otras partes de la capital, en el occidente no hay suficiente oferta de canchas de pádel, lo cual hace que nuestra llegada a Nuestro Bogotá sea un movimiento altamente estratégico para nuestra operación. Esperamos pronto concretar la segunda etapa de esta sede, con la que alcanzaremos los 2.000 m2, las 6 canchas y una capacidad de juego para 24 personas”.

Nuestro Bogotá fortalece su apuesta por el entretenimiento

Para el Centro Comercial Nuestro Bogotá, esta apertura es un paso más en su estrategia por ofrecer experiencias diferenciadas.

¿Qué es el famoso deporte del pádel que está tomando fuerza en el mundo y dónde puede jugarlo en Bogotá?
RELACIONADO

¿Qué es el famoso deporte del pádel que está tomando fuerza en el mundo y dónde puede jugarlo en Bogotá?

Según David Vaca, gerente estratégico, “con esta apertura nos seguimos consolidando como el centro comercial del occidente de la ciudad con la oferta más amplia y variada en entretenimiento. PadelTown se ha venido posicionando por la calidad y las altas especificaciones de sus instalaciones, y por eso nos llena de felicidad el poder contar con ellos”.

En cuanto a los horarios, la nueva sede operará de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. los fines de semana. Entre semana abrirá desde las 7:00 a.m., excepto los lunes, cuando la jornada inicia a las 2:00 p.m.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mundial de fútbol

🔴EN VIVO🔴 Sorteo del Mundial 2026: grupo de la selección Colombia

Atlético Nacional

Salió a la luz video de Matheus Uribe agrediendo a Aguerre por la espalda

Atlético Nacional

Roldán tomó medidas: los jugadores que fueron expulsados por pelea en el Atanasio

Otras Noticias

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano reveló por qué permitió que 'El Agropecuario' ingresara al reality de Westcol

Aida Victoria Merlano rompió el silencio y explicó por qué permitió que su expareja ingresara al programa de Westcol.

Política

Mesa Directiva del Consejo Gremial para 2026 estaría definida: Natalia Gutiérrez sería la presidenta

Actualmente, la Mesa Directiva del CGN para el 2025 está presidida por Camilo Sánchez Ortega, quien asumió el 1 de enero de este año.

Perú

Seis estudiantes murieron calcinados en un restaurante Perú, mientras celebraban un cumpleaños

Enfermedades

Más de 2.000 pacientes han muerto por enfermedades raras en medio de la crisis en salud

Comercio

Estas son las tendencias en Colombia para dar regalos en Navidad: téngalos en cuenta