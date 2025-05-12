Bogotá suma un nuevo escenario para el pádel con la apertura de PadelTown

Con el auge del pádel en Colombia, un deporte que ganó fuerza después de la pandemia y que hoy cuenta con miles de aficionados, PadelTown inauguró oficialmente su nuevo punto en el Centro Comercial Nuestro Bogotá, consolidándose como una de las marcas líderes en infraestructura deportiva especializada.

Este espacio se suma a la expansión de canchas en el país, que sigue creciendo al mismo ritmo que la demanda por este deporte.

Un nuevo espacio de alto nivel en el occidente de Bogotá

La sede recién inaugurada representa el tercer punto de PadelTown y cuenta con 1.600 metros cuadrados, cuatro canchas totalmente cubiertas y una capacidad para 16 jugadores simultáneos, características que la posicionan como una alternativa robusta y de fácil acceso para quienes viven o trabajan en el occidente de la ciudad.

El lugar ofrece no solo alquiler de canchas para práctica recreativa o competitiva, sino también entrenamientos individuales y clases grupales, enfocadas en jugadores de todos los niveles.

Sobre esta expansión, Emilio Pombo, director de PadelTown, señaló: “A diferencia de otras partes de la capital, en el occidente no hay suficiente oferta de canchas de pádel, lo cual hace que nuestra llegada a Nuestro Bogotá sea un movimiento altamente estratégico para nuestra operación. Esperamos pronto concretar la segunda etapa de esta sede, con la que alcanzaremos los 2.000 m2, las 6 canchas y una capacidad de juego para 24 personas”.

Nuestro Bogotá fortalece su apuesta por el entretenimiento

Para el Centro Comercial Nuestro Bogotá, esta apertura es un paso más en su estrategia por ofrecer experiencias diferenciadas.

Según David Vaca, gerente estratégico, “con esta apertura nos seguimos consolidando como el centro comercial del occidente de la ciudad con la oferta más amplia y variada en entretenimiento. PadelTown se ha venido posicionando por la calidad y las altas especificaciones de sus instalaciones, y por eso nos llena de felicidad el poder contar con ellos”.

En cuanto a los horarios, la nueva sede operará de 6:00 a.m. a 10:00 p.m. los fines de semana. Entre semana abrirá desde las 7:00 a.m., excepto los lunes, cuando la jornada inicia a las 2:00 p.m.