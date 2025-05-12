CANAL RCN
Colombia Video

Hermana de Falcao cuenta cómo casi la roban a ella y su madre en Chía: esto dijo

Las mujeres, en medio de la angustia generada por la situación, lograron maniobrar y evitar el robo.

Noticias RCN

diciembre 05 de 2025
08:32 a. m.
Un nuevo episodio de inseguridad sacudió a Chía, Cundinamarca, cuando familiares del futbolista Radamel Falcao García fueron víctimas de un intento de robo mientras se desplazaban por una vía principal del municipio.

Según se conoció, la madre y la hermana del 'Tigre' Falcao se movilizaban por una vía principal de Chía cuando fueron objeto del intento de hurto.

Las mujeres, en medio de la angustia generada por la situación, lograron maniobrar y evitar que el hecho se consumara, según reportes preliminares del incidente.

Continúan las denuncias por inseguridad entre Chía y municipios de Cundinamarca

El caso de las familiares del futbolista se suma a las múltiples denuncias de inseguridad que se registran diariamente en el corredor vial de Chía y municipios aledaños de Cundinamarca, una zona de alta circulación vehicular que conecta a Bogotá con el norte del departamento.

Tras conocerse el intento de robo, personas cercanas a la familia hicieron un llamado a tomar medidas de precaución al transitar por estas vías.

Igualmente, solicitaron a las autoridades locales y departamentales reforzar la vigilancia y los operativos de seguridad en estos corredores viales, donde se han incrementado los reportes de hurtos y atracos.

Todavía no se conoce el reporte oficial sobre el intento de hurto

Las autoridades de Chía no han entregado un reporte oficial sobre el caso ni han confirmado si se han iniciado investigaciones para dar con los responsables del intento de robo.

Tampoco se conocen detalles sobre las características de los presuntos delincuentes o si operaban en motocicleta o vehículo, modalidad frecuente en este tipo de delitos en la región.

Este incidente se registra en un contexto donde la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los habitantes de Cundinamarca y de todo el país, con aumentos reportados en delitos como hurto a personas, vehículos y establecimientos comerciales en diferentes municipios del departamento.

