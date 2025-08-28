Nueve personas fueron rescatadas en el Pacífico: su embarcación estuvo a la deriva 12 horas por falla mecánica

Tras 12 horas de navegar a la deriva, nueve personas, a bordo de una embarcación que cubría la ruta Buenaventura – Bahía Solano, fueron rescatadas por unidades de guardacostas del Pacífico.

De acuerdo con la información revelada por el comandante de guardacostas de Buenaventura, Camilo Larrota, la embarcación presentó fallas mecánicas a unas 40 millas de la costa, que le impidieron continuar con el desplazamiento.

Sin embargo, el sistema integrado satelital con el que cuentan las embarcaciones de Buenaventura les permitió entablar contacto con las unidades de guardacostas, que desplegaron un operativo para lograr su rescate.

Navegantes se encuentran a salvo y recibiendo atención médica:

De acuerdo con las unidades de guardacostas, los navegantes se encuentran en buen estado y ya recibieron atención médica.

Tan pronto como fueron encontrados, se organizó su traslado a Buenaventura, a donde también llegó la embarcación para que sea revisado su sistema de propulsión.

Así lo dio a conocer el comandante de guardacostas, Camilo Larrota: “Se encontraba a la deriva, luego de presentar una falla en sus motores. De inmediato, se desplegó la Unidad de Reacción Rápida de la estación primera de guardacostas de Buenaventura, que, tras realizar labores de búsqueda en la zona, logró localizar a lo nueve tripulantes”.

¿Qué es el sistema integrado satelital y por qué lo tienen las embarcaciones de Buenaventura?

La Gobernación del Valle del Cauca viene trabajando, desde hace meses, en el primer sistema de monitoreo satelital del país, que es instalado en las embarcaciones de Buenaventura para fortalecer la comercialización, facilitar los trabajos de la Armada y garantizar la navegación segura en la región

De acuerdo con la gobernación, “el sistema permite a la Dirección General Marítima (Dimar) monitorear en tiempo real el trayecto de las embarcaciones, detectar cambios inesperados en la ruta y activar alarmas en caso de emergencia, optimizando los tiempos de respuesta y la ejecución de protocolos de seguridad”.

Una iniciativa que Javier Torres, presidente de la Asociación de Transportadores Marítimos y Fluviales del Pacífico (ATRANSMAFLUPA), agradeció por el impacto positivo que tendría en embarcaciones “de cabotaje, transporte mixto, pasajeros, combustible y remolcadores”.