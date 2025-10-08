CANAL RCN
Colombia Video

Revelan el estado de salud de la joven de 19 años que fue lanzada por unas escaleras en Buenaventura

Las autoridades están investigando la posibilidad de que la víctima también haya sufrido abuso sexual durante el ataque.

Noticias RCN

agosto 10 de 2025
05:01 p. m.
Un video que muestra la brutal agresión a una joven de 19 años en la zona rural de Buenaventura ha desatado una ola de indignación en el Valle del Cauca.

Mujer que fue lanzada por unas escaleras también habría sido víctima de abuso

Las autoridades han iniciado una intensa búsqueda del agresor, mientras la víctima se recupera de sus heridas en casa.

El ataque quedó registrado en cámaras de seguridad, revelando la violencia del incidente. Una hora después de la agresión, la joven intentó huir, en ropa interior, y pidiendo auxilio.

La Policía Nacional ha movilizado su equipo investigativo para esclarecer los hechos y capturar al responsable.

Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han alzado su voz exigiendo acciones concretas.

“Le pedimos al Estado que actúe de manera más veloz y más eficaz frente a los delitos contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes”, indicó Natalia Escobar, directora de OEM - Observatorio para la Equidad de las Mujeres Icesi.

Las autoridades están investigando la posibilidad de que la víctima también haya sufrido abuso sexual durante el ataque. La búsqueda del agresor se ha intensificado, con operativos desplegados por cielo y tierra en todo el departamento del Valle del Cauca.

Buscan a sujeto que agredió y abusó a una joven de 19 años en Buenaventura

Es importante destacar que las autoridades han desmentido la circulación de un panfleto en redes sociales que mostraba una supuesta fotografía del agresor con logos de la Policía y la Fiscalía, ofreciendo una recompensa.

Este documento ha sido calificado como "totalmente falso" por las fuentes oficiales.

La comunidad se mantiene en alerta y las autoridades instan a la población a proporcionar cualquier información que pueda llevar a la captura del responsable de este brutal ataque.

Mientras tanto, la víctima continúa su proceso de recuperación, rodeada de sus familiares y recibiendo el apoyo necesario.

