“Lo que estamos viviendo es terrorífico”: madre de colombiano atrapado en Ucrania

Con el pasar de las horas, se conocen más casos de ciudadanos colombianos que siguen atrapados en Ucrania, en medio del conflicto que tiene en vilo a toda Europa y el mundo tras la invasión de Rusia, liderada por Vladimir Putin.

Esta es la situación de Lisbeth Ospina, una madre que sufre desde Cali, Colombia, ya que su hijo se encuentra en territorio ucraniano huyéndole a los misiles y a la guerra que ha dejado centenares de muertos.

“Lo que estamos viviendo es terrorífico. Mucha impotencia porque no puedo estar con él, con mi hijo, yo le digo a él que soy su apoyo incondicional, lo que hago es orar por él a Dios para que me lo guarde y pueda volverlo a ver con vida”, dijo.

Por su parte, Andrés Avilés, hijo de Lisbeth, quien vive en Ucrania hace nueves meses, aseguró que en donde se encuentra con su familia la situación es más tranquila con respecto a otras ciudades; sin embargo, señaló que le tocó suspender su trabajó como DJ, lo cual es una gran preocupación ante la falta de dinero para sostenerse en medio de la guerra.

“Huyendo, escondiéndonos, en este momento me encuentro a tres horas de la capital en un pueblo con la mamá de mi bebé, una mujer en embarazo, y junto a su familia... Donde estamos, estamos un poco más a salvo por ahora, no hay almacenes, no hay nada que puedan atacar las tropas rusas”, manifestó.

Los esposos Mari Johana Díaz y Laureano Mantilla

Mari Johana Díaz y Laureano Mantilla son otros colombianos atrapados en Ucrania, quienes, en plena época de invierno, pasaron horas de angustia para lograr el objetivo de llegar a Polonia.

“Ella estaba muy contenta porque habían logrado pasar, ahora les toca esperar a otros colombianos ahí para que los trasladen a un lugar más seguro”, Elkin Morales, familiar de los colombianos refugiados.