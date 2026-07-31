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Desgarrador relato de la esposa de coronel retirado asesinado en Cauca: "Era feliz en su bicicleta"

La viuda del coronel en retiro, una de las tres víctimas del ataque contra ciclistas en Cauca, aseguró que nunca recibieron amenazas.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
07:36 p. m.
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El asesinato de tres militares en retiro mientras montaban bicicleta en la vía entre Silvia y Totoró, Cauca, sigue dejando testimonios que reflejan el impacto de la violencia sobre las familias de las víctimas. La esposa del coronel en retiro Libardo Osorio habló sobre la pérdida de su esposo y aseguró que la familia nunca recibió amenazas antes del ataque.

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"Fue un hombre excepcional, fue un excelente padre, un excelente esposo, un hombre proveedor", expresó la mujer al recordar al coronel Libardo Osorio. En su relato también destacó que lo conocía "desde que tenía uso de razón" y lo describió como un hijo, hermano y amigo leal, además de un hombre comprometido con su familia y con su labor como militar.

¿Qué dijo la esposa del coronel Libardo Osorio tras el asesinato en Cauca?

La viuda explicó que ambos eran oriundos de Popayán y que disfrutaban de la etapa de retiro. Según su testimonio, el coronel Osorio se sentía orgulloso de su trayectoria y llevaba una vida tranquila, dedicada, entre otras actividades, al ciclismo junto a sus amigos.

La mujer aseguró que su esposo no había recibido amenazas y que recorría con frecuencia la ruta donde ocurrió el ataque. "Era feliz montando bicicleta con sus amigos, con los grupos de la bicicleta", afirmó al recordar una de las actividades que más disfrutaba.

¿Qué pidió la familia de una de las víctimas del triple homicidio?

En medio del duelo, la esposa del coronel hizo un llamado para que con el gobierno entrante se fortalezca la seguridad en el Cauca. "En este momento somos víctimas de este maldito conflicto, con la esperanza de que este gobierno cambie esta situación que aflige tanto a Colombia", manifestó al referirse a la situación de violencia que enfrenta el departamento.

Junto al coronel en retiro Libardo Osorio también fueron asesinados el mayor Harold Sánchez y el alférez Jorge Amortegui. Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el triple homicidio, las familias de las víctimas afrontan el dolor por la pérdida de tres hombres que le sirvieron al país.

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