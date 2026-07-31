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Prográmese: habrá cierres y desvíos por eventos masivos durante este fin de semana en Bogotá

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer la información sobre las actividades que generarán los respectivos desvíos en la capital.

Foto: @SectorMovilidad / X
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Noticias RCN

julio 31 de 2026
08:09 p. m.
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Bogotá se está preparando para celebrar su cumpleaños con una serie de actividades durante el primer fin de semana del mes de agosto que incluirá eventos masivos como el Conciertazo de Verano, el Festival de Verano 2026 y el Red Bull Moto 2026.

Por esto, la Administración Distrital reveló detalles de los respectivos Planes de Manejo de Tránsito en donde se informa sobre los cierres de diferentes vías, gestión del tráfico y monitoreo permanente.

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Cierres viales en Bogotá durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto

El concierto inaugural del Festival de Verano, realizado en el Parque Simón Bolívar este 1 de agosto, generará el cierre total de la calzada sur de la calle 63, entre las carreras 68 y 60, incluida la ciclorruta de dicho costado desde las 8:00 a.m. hasta la medianoche.

Los ciclistas podrán transitar por la ciclorruta que se encuentra ubicada en el costado norte de la vía, mientras que los conductores deberán tomar la calle 26 como ruta alterna.

Para el evento de Red Bull Moto 2026, que se realizará el domingo en el norte de Bogotá, se llevará a cabo el cierre de la calle 85 entre carreras 13 y 15, desde las 4:00 a.m. del sábado hasta las 3:00 p.m. del domingo. Así mismo, habrá gestión del tráfico por parte de Agentes Civiles de Tránsito durante el domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Dicho cierre generará desvíos en las rutas TransMiZonal 193B, L81 y M84. La ruta TransMiZonal 19-8 La Cabrera suspenderá temporalmente su operación durante el evento. Algunas de las rutas alternas para las personas que se movilizan en vehículos particulares son la calle 80, 82 o 92 hacia el norte y las calles 76 y 86 hacia el occidente.

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Sugerencias de movilidad durante el fin de semana del 1 y 2 de agosto

Ante dichos cierres, las autoridades han recomendado a la ciudadanía planear los recorridos con antelación, utilizar aplicaciones para poder ver el estado de las vías, consultar las redes sociales de la Secretaría de Movilidad, seguir las indicaciones del personal en la vía, atender la señalización dispuesta en la zona y parquear solo en zonas autorizadas si se conduce vehículo particular.

"Estos eventos no solo estarán acompañados por nuestro equipo en vía, sino que también será monitoreado a través de nuestro Centro Estratégico de Movilidad, el lugar en el que confluyen 10.000 cámaras dispuestas en puntos clave de la ciudad para reaccionar de manera oportuna ante cualquier novedad", manifestó la secretaria Distrital de Movilidad, María Fernanda Ortiz.

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