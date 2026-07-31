CANAL RCN
Colombia Video

Senadora advierte sobre decreto de la UNGRD que le permite a comunidades indígenas manejar recursos de la entidad

La iniciativa contempla la creación de una subcuenta indígena dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo.

Noticias RCN

julio 31 de 2026
08:37 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, lanzó una nueva advertencia frente a un proyecto de decreto que prepara el Gobierno Petro.

¿Por qué el Gobierno no podrá mover, por ahora, $4 billones para atender el fenómeno de El Niño?
RELACIONADO

¿Por qué el Gobierno no podrá mover, por ahora, $4 billones para atender el fenómeno de El Niño?

La iniciativa contempla la creación de una subcuenta indígena dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, lo que permitiría a los cabildos y comunidades indígenas administrar directamente parte de los recursos de esta entidad.

Aunque no existe un cálculo oficial sobre el monto, se trataría de cifras millonarias. El borrador del decreto, publicado por la Presidencia para comentarios, plantea que las comunidades implementen la política de gestión del riesgo según sus propias necesidades y dinámicas, en ejercicio de su autonomía.

Consejo de Estado suspende normas del Decreto 802 sobre traslados de recursos a la UNGRD por El Niño
RELACIONADO

Consejo de Estado suspende normas del Decreto 802 sobre traslados de recursos a la UNGRD por El Niño

Riesgo de contratación directa sin licitación

Para la congresista, el mecanismo abre la puerta a contrataciones “a dedo”, sin procesos de licitación ni controles claros. Posada subrayó que no se cuestiona la legitimidad de los pueblos indígenas ni sus derechos, sino la capacidad de ejecución y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.

“Nadie está cuestionando las comunidades indígenas ni sus derechos. Lo que nos estamos preguntando es cuáles serán los controles, si tienen la capacidad para ejecutarlo, quién vigilará esos recursos”, señaló la senadora.

Esta fue la respuesta del Senado a la solicitud de Wadith Manzur para posesionarse, pese a estar recluido
RELACIONADO

Esta fue la respuesta del Senado a la solicitud de Wadith Manzur para posesionarse, pese a estar recluido

Respuesta del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia a través de su cuenta en X: “¿Les parece grave que los recursos de emergencia natural o humana sean administrados por las comunidades que sufren la emergencia?”.

Noticias RCN buscó la versión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de su director, Javier Pava, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Prográmese: habrá cierres y desvíos por eventos masivos durante este fin de semana en Bogotá

Cauca

Desgarrador relato de la esposa de coronel retirado asesinado en Cauca: "Era feliz en su bicicleta"

Ejército Nacional

Ejército destruye mega laboratorio de cocaína de la Estructura 44 en Cumaribo, Vichada

Otras Noticias

Independiente Santa Fe

Boletas para Santa Fe vs. River: club anunció combo especial para hinchas

Santa Fe lanzó combo para tener asistencia masiva contra River Plate: estos son los precios.

Karol G

¿Nuevo amor?: Karol G y Drake generan rumores sobre una posible relación

La cantante antioqueña ha sido vinculada con el rapero estadounidense tras revelarse nuevas pistas de un posible acercamiento.

Estados Unidos

Futbolista venezolana fue arrestada por el ICE: esto se sabe del caso

Becas

Abren becas para mujeres colombianas que quieran estudiar en la India

Secretaría de Salud

Venta ilegal de medicamentos para bajar de peso prende las alarmas en Bogotá