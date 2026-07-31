Senadora advierte sobre decreto de la UNGRD que le permite a comunidades indígenas manejar recursos de la entidad

La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, lanzó una nueva advertencia frente a un proyecto de decreto que prepara el Gobierno Petro.

La iniciativa contempla la creación de una subcuenta indígena dentro del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, lo que permitiría a los cabildos y comunidades indígenas administrar directamente parte de los recursos de esta entidad.

Aunque no existe un cálculo oficial sobre el monto, se trataría de cifras millonarias. El borrador del decreto, publicado por la Presidencia para comentarios, plantea que las comunidades implementen la política de gestión del riesgo según sus propias necesidades y dinámicas, en ejercicio de su autonomía.

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Riesgo de contratación directa sin licitación

Para la congresista, el mecanismo abre la puerta a contrataciones “a dedo”, sin procesos de licitación ni controles claros. Posada subrayó que no se cuestiona la legitimidad de los pueblos indígenas ni sus derechos, sino la capacidad de ejecución y la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos.

“Nadie está cuestionando las comunidades indígenas ni sus derechos. Lo que nos estamos preguntando es cuáles serán los controles, si tienen la capacidad para ejecutarlo, quién vigilará esos recursos”, señaló la senadora.

Respuesta del presidente Petro

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la denuncia a través de su cuenta en X: “¿Les parece grave que los recursos de emergencia natural o humana sean administrados por las comunidades que sufren la emergencia?”.

Noticias RCN buscó la versión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de su director, Javier Pava, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta.