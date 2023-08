Habilitan paso para vehículos de carga en la vía al Llano

Desde el pasado 17 de agosto, día en el que el país vivió un fuerte temblor de magnitud 6.1 que afectó algunas regiones de Cundinamarca, la vía al Llano fue cerrada preventivamente. Esta situación generó preocupación en varios sectores.

Los transportadores de alimentos se vieron afectados por las pérdidas económicas que les generaba no poder llegar a la capital o a Villavicencio. El sector turístico tuvo un nuevo golpe porque la suspensión del paso ocurrió de cara a un puente festivo en el que esperaban recuperar las ventas, luego de que el mismo corredor cerrara durante un largo tiempo por la tragedia en Quetame. Y por último, los viajeros que no pudieron circular tuvieron que comprar vuelos entre $837.000 hasta 1.2 millones de pesos.

Habilitan la vía al Llano

Esta semana, el paso fue habilitado durante unas horas, a pesar de que la comunidad de Guayabetal hizo protestas que retrasaron la apertura; sin embargo, no duró mucho porque la caída de piedras sobre el kilómetro 58 obligó a las autoridades a volverla a cerrar. Este 25 de agosto Coviandina anunció que habilitó el tráfico vehicular nuevamente sobre las 6:55 a.m. “A esta hora las autoridades habilitan el tráfico vehicular por el K0+000 sentido Bogotá-Villavicencio y en el K83+200 sentido Villavicencio-Bogotá, transite con precaución y esté atento a las recomendaciones de la Policía de Tránsito y Transporte”.

Distrito no permitirá el paso de vehículos por la vía al Llano

La Secretaría de Movilidad dice que no tiene garantías para la circulación en el corredor, por eso no se permitirá el paso de vehículos desde Bogotá a la vía al Llano hasta no tener pronunciamientos oficiales de la ANI o el Ministerio de Transporte. “Sigue la remoción de masa, la caída de piedras, los sismos, las lluvias y eso no se controla. En este momento seguimos en las mismas condiciones”, dijo una funcionaria de la entidad.