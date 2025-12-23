Escondían 20 kilos de pólvora en puestos de ropa y piñaterías en Bogotá: así los descubrieron

Con la llegada de diciembre, las autoridades se mantienen más alerta sobre el uso de pólvora, algo que termina siendo perjudicial para el ameno desarrollo de las fiestas.

Por eso, en las últimas horas, la Policía le puso la lupa a los puntos comerciales de Bogotá. En esta ocasión, se focalizó el centro de la capital, logrando un importante resultado.

Pólvora encontrada en el centro de Bogotá

Los uniformados del escuadrón anti-pólvora inspeccionaron los locales que vendían ropa y piñatas. La sorpresa llegó al hallar 20 kilos de pirotécnica en La Mariposa, cerca de San Victorino.

Este producto yacía escondido en varios puntos. Su hallazgo se dio gracias a la información que las personas le proporcionaron a la Policía. Había volcanes, chispitas, bengalas y voladores principalmente.

Durante este año, se alcanzó la cifra de 2.2 toneladas de pólvora incautadas y la imposición de más de 118 comparendos.

Quemados por pólvora en Bogotá

El reporte más reciente, con corte al 19 de diciembre, indicó que 50 personas han estado lesionadas por pólvora durante el mes. Las cifras fueron reveladas por la Secretaría de Salud.

A nivel más detallado, los afectados han sido mayormente residentes en Usaquén, Chapinero, Santa Fe, Usme y San Cristóbal. Asimismo, hay 13 menores de edad y 14 quedaron con lesiones mientras tomaban licor.

Las quemaduras reportadas han sido en las manos y cara principalmente. Teniendo en cuenta el balance, se reiteró el llamado para que no se use la pólvora. Es importante recordar que la venta acarrea multa tipo 4, lo que es igual a 759 mil pesos, sin contar la posible suspensión de operación.

Si una persona desea manipular pólvora en Bogotá, debe cumplir con los requisitos dispuestos en el decreto 598 de 2025. La normativa también contempla acciones de prevención, inspección, vigilancia y desarrollo de campañas para sensibilizar.