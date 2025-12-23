Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 23 de diciembre de 2025

En la tarde de este 23 de diciembre de 2025, a falta de un día para Navidad, los apostadores volvieron a poner a prueba su suerte.

El objetivo de todos fue poder obtener un ingreso extra para terminar de comprar los regalos y, efectivamente, varios lo lograron.

¿Cuál fue el número que permitió ganar? ¿Qué signo zodiacal fue favorecido por el azar? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 23 de diciembre de 2025

Las cuatro balotas numéricas, que comenzaron a moverse a las 4:00 de la tarde de este 23 de diciembre de 2025, permitieron saber que el número ganador en el Super Astro Sol fue XXXX.

Además, el signo zodiacal que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Si usted fue uno de los ganadores, ¡felicitaciones! Recuerde que debe presentar su cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado para poder cobrar el premio.

Los premios que se entregan en este popular juego de azar son:

42.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los cuatro números de izquierda a derecha.

1.000 veces lo apostado por el signo zodiacal y los tres primeros números de izquierda a derecha.

100 veces lo apostado por el signo zodiacal y los dos primeros números de izquierda a derecha.

¿Qué otros documentos se piden al reclamar los premios del Super Astro Sol?

En la página web oficial del Super Astro Sol se aclara que aparte de la cédula de ciudadanía y el tiquete de la apuesta en buen estado, se pueden necesitar estos otros documentos para cobrar los premios:

Formato SIPLAFT (para premios entre los 48 y los 181 UVT o que superen los 182 UVT).

Certificación bancaria no superior a 30 días (para premios que sean mayores a 182 UVT).